HZMO od umirovljenika traži potvrdu da su živi: Postavili su rok

Korisnici hrvatske mirovine s prebivalištem u BiH, kojima nisu elektronički razmijenjeni podaci, moraju do 31. ožujka dostaviti HZMO-u potvrdu o životu, kako bi im se nastavila isplaćivati mirovina
Korisnicima hrvatske mirovine s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, kojima se mirovina iz hrvatskog mirovinskog osiguranja isplaćuje u BiH, elektroničkim su putem razmijenjeni podaci potrebni za redovitu isplatu mirovina, kako bi se spriječilo nepripadno isplaćivanje mirovina pokojnicima.
Korisnicima mirovine za koje nisu razmijenjeni podaci elektroničkim putem, na kućne adrese poslane su 9. veljače 2026. tiskanice potvrde o životu za 2026. godinu.
Radi isplate mirovine iz hrvatskog mirovinskog osiguranja korisnici trebaju potvrdu o životu popuniti, potpisati i ovjeriti kod nadležnog tijela te dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. ožujka 2026.
"Ujedno podsjećamo korisnike mirovine s prebivalištem/boravištem u Bosni i Hercegovini, kojima se mirovina iz hrvatskog mirovinskog osiguranja isplaćuje u Republici Hrvatskoj na bankovne račune otvorene u R Hrvatskoj, da radi redovite isplate mirovine iz hrvatskog mirovinskog osiguranja dostave popunjenu, potpisanu i ovjerenu tiskanicu potvrde o životu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. ožujka 2026. Tiskanice potvrde o životu mogu se preuzeti na poveznici odabirom točke 4.2. Potvrde o životu radi isplate u inozemstvo", naglasili su iz HZMO-a
