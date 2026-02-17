HZMO od umirovljenika traži potvrdu da su živi: Postavili su rok

"Ujedno podsjećamo korisnike mirovine s prebivalištem/boravištem u Bosni i Hercegovini, kojima se mirovina iz hrvatskog mirovinskog osiguranja isplaćuje u Republici Hrvatskoj na bankovne račune otvorene u R Hrvatskoj, da radi redovite isplate mirovine iz hrvatskog mirovinskog osiguranja dostave popunjenu, potpisanu i ovjerenu tiskanicu potvrde o životu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. ožujka 2026. Tiskanice potvrde o životu mogu se preuzeti na poveznici odabirom točke 4.2. Potvrde o životu radi isplate u inozemstvo", naglasili su iz HZMO-a