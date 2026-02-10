Ovo je prosječna zagrebačka plaća

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 981 euro. U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za lanjski studeni na razini Hrvatske koja je iznosila 1.498 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 200 eura.