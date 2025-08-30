Plenković: Vlada neće prestati tragati za nestalima, očekujemo od Srbije da surađuje

"Od početka našeg mandata", dodao je, "provedena su brojna terenska istraživanja u kojima je otkriveno više masovnih grobnica, organizirane su 62 identifikacije i identificirani posmrtni ostaci 319 osoba. Vlada neće prestati tragati za našim nestalima — sve dok se ne riješi i posljednja sudbina. Očekujemo od Republike Srbije da počne surađivati i dijeliti potrebne informacije", objavio je premijer Plenković.