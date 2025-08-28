'LOV' NA KROV NAD GLAVOM
Studenti u potrazi za stanovima koje si mogu priuštiti. Provjerili smo cijene najma u Zagrebu
Bliži se početak nove akademske godine, a u Zagrebu je studentski 'lov' na slobodne stanove za najam već otpočeo. Kao i svake godine, ponuda stanova u internetskim oglasnicima i raznim grupama na društvenim mrežama značajno se intenzivirala nakon Velike Gospe.
Tada se, naime, vrhunac turističke sezone bliži kraju, ljudi se vraćaju kućama, a oni koji su tijekom ljeta davali stanove u jednokratni najam turistima, sada mogu do sljedećeg ljeta u njih smjestiti studente.
U internetskim oglasnicima ili na društvenim mrežama, primjerice u Facebook grupi Stanovi Zagreb - Najam koja ima više od 140 tisuća članova, među traženim cijenama najma manjih stanova - garsonijera, jednosobnih i dvosobnih koje studenti najčešće unajmljuju, zasad se može uočiti neznatan pomak u cijenama u odnosu na prošlu godinu. Kada smo lani u ovo vrijeme pisali o najmu stanova u Zagrebu, cijene garsonijera bile su od 400 do 500 eura mjesečno, a sada dosežu i 550 eura. Cijene najma jednosobnih i dvosobnih stanova u rasponu su od 600 do 950 eura, što je također na lanjskoj razini.
Za pedesetak kvadrata - 700 eura
Iz stotinjak nasumično pregledanih oglasa da se zaključiti kako je standardna tražena cijena za garsonijere 550 eura, za stanove do 50 kvadrata 700 eura te 800 eura za stanove od pedeset i više kvadrata. To se zasad čine prosječnim cijenama iako u ponudi, naravno, ima i jeftinijih i skupljih. Cijene najma stanova uobičajeno ovise o nizu čimbenika, ponajprije o lokaciji, dostupnosti javnog prijevoza i blizini fakulteta (zbog čega su uvijek na višoj cijeni središte grada, Trešnjevka, Medveščak, Trnje, Jarun, Borongaj...) ali i opremljenosti stanova te o tome jesu li u novogradnjama ili starogradnjama.
Gotovo i nema oglasa u kojemu najmodavac ne traži polog u visini jedne mjesečne stanarine, a uz najamninu se podrazumijeva i plaćanje režija što trošak najma može dići i do stotinjak eura, najčešće ovisno o vrsti grijanja u stanu.
Koliko studenti mogu dati za stan?
Nasuprot iznosima koje najmodavci traže, budžeti za stanarinu kojima raspolažu studenti (i njihovi roditelji) niži su, sudeći po oglasima na društvenim mrežama u kojima studenti iznose najviše cijene koje mogu ili su spremni platiti.
Kada smo lani pisali o istoj temi, prosječan budžet koji su bili spremni dati za najam bio je između 300 i 400 eura, sada je to 400 do 450 eura za manji stan ili do 650 eura za veći. S tim da mnogi od njih računaju na podjelu ukupnog troška s cimericom ili cimerom, odnosno više njih.
Studenti rijetko traže stanove veće od dvosobnih pa ih iznajmljivači baš i ne nude puno. Također upada u oči da u ponudi manjih stanova u Zagrebu trenutno nema puno onih u širem središtu pa se može pretpostaviti da ih vlasnici iznajmljuju turistima kojih još ima mnogo u gradu.
Garsonijere za petstotinjak eura
Najviše garsonijera, odnosno stanova do tridesetak kvadrata je po cijeni od 500 eura. Nude se na Trešnjevci, Utrinama, Gornjem Vrapču, Podsusedu... Ima i nešto jeftinijih, recimo za 400 eura u Maksimiru ili 450 eura na Martinovki, kao i skupljih od najčešće cijene, primjerice za 550 eura u centru grada i Donjim Sveticama.
Najčešće nuđeni za najam su stanovi do pedesetak kvadrata za 700 eura (Trešnjevka, Špansko, Novi Zagreb, Črnomerec...), a ima i nešto jeftinijih, za 600 ili 650 eura (Siget, Dugave, Prečko, Folnegovićevo naselje, Trešnjevka...) kao i skupljih, za 750 ili 800 eura (Jarun, Rudeš, Sopot...).
Ista cijena u centru grada i na periferiji
Da lokacija u formiranju cijene ne mora biti presudna - što ne znači da će tražena cijena biti i postignuta - govori primjer dvaju stanova približno iste kvadrature koje smo uočili u oglasnicima. Za stan od 46 kvadrata u Klaićevoj ulici u središtu grada i stan od 41 kvadrata u Botincu na periferiji grada traži se ista cijena - 700 eura.
A gleda li se samo lokacija, u ovim cjenovnim okvirima povoljno zvuči 435 eura za dvosobni stan od 56 kvadrata u Novom Zagrebu i 850 eura za stan od 80 kvadrata u Kumičićevoj ulici u samom središtu grada.
