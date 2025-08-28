Studenti u potrazi za stanovima koje si mogu priuštiti. Provjerili smo cijene najma u Zagrebu

Iz stotinjak nasumično pregledanih oglasa da se zaključiti kako je standardna tražena cijena za garsonijere 550 eura, za stanove do 50 kvadrata 700 eura te 800 eura za stanove od pedeset i više kvadrata. To se zasad čine prosječnim cijenama iako u ponudi, naravno, ima i jeftinijih i skupljih. Cijene najma stanova uobičajeno ovise o nizu čimbenika, ponajprije o lokaciji, dostupnosti javnog prijevoza i blizini fakulteta (zbog čega su uvijek na višoj cijeni središte grada, Trešnjevka, Medveščak, Trnje, Jarun, Borongaj...) ali i opremljenosti stanova te o tome jesu li u novogradnjama ili starogradnjama.