Evo koliko su Hrvati potrošili za Uskrs

Hrvatski građani ove godine u tjednu prije Uskrsa znatno manje su šopingirali nego lani i tek mrvicu više nego pred dvije godine, piše Jutarnji, no tad su naravno manje potrošili jer je opet sve poskupjelo. Pokazuju to zadnje obrađene brojke o fiskalizaciji u maloprodaji od ponedjeljka do petka koje je Jutarnji analizirao iz tablica Porezne uprave kako bi vidjeli kako se kretala potrošnja naših ljudi uoči važnog katoličkog blagdana. A tu se vidi da smo ove godine nešto ustuknuli pred trošenjem na šunkice i janjetinu, što se zadnji put dogodilo pred tri godine, kad smo uveli euro i doživjeli prvi šok s cijenama.
Iako u manjoj mjeri nego tada, i ove godine imamo poskupljenja, ali i rat na Bliskom istoku koji je i trgovcima možda pomrsio račune jer nam je još jedna žešća kriza pred vratima.
Uskrsna košarica za tročlanu obitelj ove je godine skuplja od pet do 11,7 posto, izračunali su neki dan iz Nezavisnih hrvatskih sindikata. U 2026. skromna košarica iznosi 129,01 euro dok je lani stajala 122,76 eura, srednja košarica iznosi 282,11 eura (lani 256,47), a bogatija košarica ove godine iznosi 486,05 eura u odnosu na 435,12 eura lani.
Izvještaj Porezne uprave kaže da je u cijelom ovom radnom tjednu pred Uskrs, od ponedjeljka do petka izdano 24,9 milijuna računa na kojima je napravljeno ukupno 487,9 milijuna eura. To je manje i brojem izdanih računa i iznosima – lani je u usporedivom periodu izdano 26,5 milijuna računa, s ukupnim iznosom potrošnje u trgovinama od 495,6 milijuna eura. Dakle, uoči ovog Uskrsa, ako ne računamo subotu čiji se podaci tek imaju zbrojiti, u trgovinama smo potrošili 7,7 milijuna eura manje nego lani, odnosno bilo je 1,6 milijuna manje računa. U postocima, izdano je oko 6 posto manje računa i potrošeno 1,5 posto manje eura nego lani.
Ako se vratimo u godinu ranije, vidimo da smo u odnosu na 2024. napravili tek nešto više računa, no to smo debelo više platili - u pet dana prije uskrsa 2024. bilo je izdano 24,8 milijuna računa s iznosom od 423,7 milijuna eura, što je vrtoglavih 64 milijuna eura manje nego u 2026. ili 17 eura po računu. Ako idemo još dalje u prošlost vidimo da je tog proljeća 2023. izdano 24 milijuna računa s ukupnim iznosom od 385 milijuna eura, 16 eura po računu. Tada smo se nalazili na pragu divljanja cijena zbog kombinacije uvođenja eura i inflacije zbog covida.
Kad se podijele iznosi s brojem računa, dobivamo podatak da smo u 2022. godini po računu u tjednu pred Uskrs radili potrošnju nešto malo nižu od 14 eura – te smo godine u tjednu pred Uskrs u maloprodaji imali 24,5 milijuna izdanih računa s ukupnim iznosim od 342,6 milijuna eura.
Ovog Uskrsa došli smo do skoro 20 eura po računu, točnije dijeljenjem dobivamo iznos od 19,6 eura po računu. Ako se prisjetimo kuna koje i dalje puno nas preračunava da dobije pojam o cijenama, to je oko 45 kuna više na samo jedan račun u dućanu pred Uskrs. Lani je taj trošak bio 18,7 eura po računu, za skoro 1 euro je poraslo do ove godine.
Samo je u petak izdano 5,5 milijuna računa s iznosom od 112,7 milijuna eura (20,5 eura po računu), dok je lani na Veliki petak napravljeno 5,7 milijuna računa s iznosom od 110,7 milijuna eura (19,4 eura po računu).
Uskoro ćemo vidjeti statistiku koja će ako slijedi trend pokazati nižu potrošnju nego lani, kad je samo na Veliku subotu potrošeno 89 milijuna eura u trgovinama na malo, na 4,8 milijuna izdanih računa, a samo u Zagrebu trgovci na malo taj su dan izvrtjeli 16,5 milijuna eura prometa.
