Evo koliko su Hrvati potrošili za Uskrs

Hrvatski građani ove godine u tjednu prije Uskrsa znatno manje su šopingirali nego lani i tek mrvicu više nego pred dvije godine, piše Jutarnji, no tad su naravno manje potrošili jer je opet sve poskupjelo. Pokazuju to zadnje obrađene brojke o fiskalizaciji u maloprodaji od ponedjeljka do petka koje je Jutarnji analizirao iz tablica Porezne uprave kako bi vidjeli kako se kretala potrošnja naših ljudi uoči važnog katoličkog blagdana. A tu se vidi da smo ove godine nešto ustuknuli pred trošenjem na šunkice i janjetinu, što se zadnji put dogodilo pred tri godine, kad smo uveli euro i doživjeli prvi šok s cijenama.