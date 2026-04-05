Umirovljenik Ivan: "Uskrs ću nekako preživjeti, brine me ono iza. Mirovina raste, a imam sve manje"

"Nakon što je supruga umrla nema više ni strke prije Uskrsa. Dok je bila živa, ona je pripremala uskrsni ručak pa su djeca i unuci dolazili k nama. Ja bih danima prije išao u nabavku, na plac i u trgovinu po ribu, šunku, odojka, jaja, pincu, sve što je trebalo za kolače... Tada su bile i dvije mirovine u kući pa je bilo nekako lakše. A čini mi se da je sve bilo i puno jeftinije", govori ovaj Zagrepčanin o ne tako davnim vremenima, prije četiri-pet godina.