SKROMNI BLAGDANI
Umirovljenik Ivan: "Uskrs ću nekako preživjeti, brine me ono iza. Mirovina raste, a imam sve manje"
Ovaj Uskrs 32 posto umirovljenika u Hrvatskoj ili više od 380 tisuća od njih ukupno 1,2 milijuna, dočekuje izloženo riziku siromaštva, a prosječna mirovina trenutno iznosi 645 eura.
Uoči Uskrsa Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) izračunavali su uskrsne košarice - bogatu, srednju i skromnu. Vrijednost one najpunije je 486 eura, što je čak 75 posto iznosa prosječne mirovine. Vrijednost srednje košarice prema izračunu NHS-a je 282 eura, a skromne 129 eura. Barem trećina umirovljenika osuđena je na skromnu košaricu za koju je potrebno izdvojiti čak petinu prosječne mirovine.
A prema istraživanju magazina JaTrgovac i agencije Hendal, najčešći budžet za blagdansku košaricu kreće se između 70 i 100 eura.
"Slavim skromnije, ne samo zbog skupoće"
Hoće li za Uskrs potrošiti toliko pitali smo 82-godišnjeg Ivana iz Zagreba, umirovljenika i udovca. Odmahnuo je rukom i rekao: "Ma ni upola toliko." Onda se ispravio...
"Imam dvije unuke, dat ću svakoj 20 eura. I to se računa, ne?"
"Nije to samo zbog skupoće, nego i ja više ne mogu puno jesti, a i živim sam. Slatko ne volim pa kolače slabo jedem. Kupim unukama par čokolada i onih čokoladnih zečeva, dam svakoj 20 eura i to je to. Sebi kupim rolanu šunku u trgovini, onu malu već zapakiranu, malo mladog luka, svježeg sira i to je to. Ne znam jesam li za sve to dao više od 30 eura. Za ručak ne brinem jer na Uskrs idem kod sina i snahe. Oni sve to pripreme, ja samo dođem na gotovo", kaže.
"Između zdravog i jeftinog izaberem jeftino"
Obuzme ga sjeta dok priča o ranijim uskrsima.
"Nakon što je supruga umrla nema više ni strke prije Uskrsa. Dok je bila živa, ona je pripremala uskrsni ručak pa su djeca i unuci dolazili k nama. Ja bih danima prije išao u nabavku, na plac i u trgovinu po ribu, šunku, odojka, jaja, pincu, sve što je trebalo za kolače... Tada su bile i dvije mirovine u kući pa je bilo nekako lakše. A čini mi se da je sve bilo i puno jeftinije", govori ovaj Zagrepčanin o ne tako davnim vremenima, prije četiri-pet godina.
Otkad je sam, kaže, nema puno želje ni volje za velike nabavke i gozbe. Uskrsnicu od Grada ne dobije jer ima mirovinu veću od 350 eura koliki je cenzus za dobivanje iste.
"Nemam baš puno veću mirovinu, ali ipak veću. Novca bi se i našlo, ali teško se krećem zadnjih godina pa ne idem u dućane. Zamolim sina da mi kupi što trebam. Ponekad odem na plac, više iz navike, a i nije daleko, ali brzo odem doma kad vidim kakve su cijene. Kažu, domaće je i zdravije nego u trgovini, a ja u ovim godinama više ne pazim pa ako biram između zdravog i jeftinog, uzmem jeftino."
"Ljudi si sve manje mogu priuštiti"
Inflacija se opet rasplamsala taman uoči Uskrsa no naš sugovornik i na to odmahuje rukom pa objašnjava: "Ma preživjet ćemo mi ovaj Uskrs, ali bojim se da će biti grdo na ljeti i za idući Uskrs i onaj iza. Gledam vijesti i samo se iznerviram. Ne vidim ništa dobro. Ali lako za mene, ja se više i ne moram zamarati time. Strah me za djecu i unuke. Ljudi si sve manje mogu priuštiti."
Spomenuli smo mu kako je svojedobno jedan umirovljenik rekao da se "penzioneri pokriju s onoliko koliko imaju, a pokrivač je uvijek prekratak".
"Ha, baš tako. Tko je to rekao, dobro je rekao. Kako god nategneš, kod nas penzionera uvijek nešto viri, ili noge ili glava. Stalno nam dižu penzije, ali dižu i sve drugo što onda pojede te povišice. Dobiješ kao više, a na kraju imaš sve manje."
