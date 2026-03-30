ANKETA / Objavljeno koliko Hrvati planiraju potrošiti na Uskršnju košaricu. Koliki je vaš budžet?

Prema istraživanju, kuhana jaja su neizostavna na uskrsnim stolovima te će se naći na uskrsnim stolovimaukupno 95 posto građana koji će pripremati tradicionalni ručak ili doručak. Slijede kuhana šunka s 84 posto, mladi luk s 81 posto, hren s 59 posto, rotkvica s 46 posto, pinca ili sirnica s 37 posto, pečena svinjetina s 29 posto, koliko ima i orehnjača, pečena janjetina s 25 posto, purica s mlincima s 21 posto, šunka u kruhu s 19 posto, pogača sa 17 posto te sarma s 11 posto.