ANKETA / Objavljeno koliko Hrvati planiraju potrošiti na Uskršnju košaricu. Koliki je vaš budžet?

Gotovo četiri petine građana planira tradicionalni uskrsni doručak ili ručak, većina namirnice kupuje u velikim trgovačkim lancima, a najčešći budžet za blagdansku košaricu kreće se između 70 i 100 eura, pokazuje istraživanje magazina JaTrgovac i agencije Hendal.
Oglas
Istraživanje, objavljeno u ponedjeljak, pokazalo je da 79 posto građana planira napraviti uskrsni doručak ili ručak, što je na razini proteklih godina.
Pritom je 62 posto građana istaknulo da će u najvećoj mjeri namirnice za uskrsne blagdane kupovati u hipermarketima i velikim trgovačkim lancima, što je pet posto manje u odnosu na isto istraživanje provedeno uoči prošlogodišnjeg Uskrsa.
Onih koji će namirnice pribaviti iz domaće, vlastite proizvodnje je 17 posto, što je slično kao i prošle godine, dok će u malim prodavaonicama i kvartovskim supermarketima nabavku obaviti 11 posto građana ili tri posto više nego prošle godine.
Na tržnici ili placu nabavku će obaviti 10 posto ispitanika, što je za četiri posto više nego prošle godine te povratak blizu rezultata iz 2023. godine, kada ih je bilo 12 posto.
Prema istraživanju, kuhana jaja su neizostavna na uskrsnim stolovima te će se naći na uskrsnim stolovimaukupno 95 posto građana koji će pripremati tradicionalni ručak ili doručak. Slijede kuhana šunka s 84 posto, mladi luk s 81 posto, hren s 59 posto, rotkvica s 46 posto, pinca ili sirnica s 37 posto, pečena svinjetina s 29 posto, koliko ima i orehnjača, pečena janjetina s 25 posto, purica s mlincima s 21 posto, šunka u kruhu s 19 posto, pogača sa 17 posto te sarma s 11 posto.
Najviše građana će za Uskrs potrošiti od 70 do 100 eura
Pri kupnji namirnica za ovogodišnji Uskrs planira štedjeti 59 posto ispitanika, koliko je bilo i prošle godine, dok je 41 posto njih navelo da će trošiti bez razmišljanja.
Na pitanje koliko novaca planiraju potrošiti za kupnju namirnica za Uskrs, najveći broj ispitanika, njih, 28 posto je reklo da planira potrošiti od 70 do 100 eura.
Onih koji će potrošiti od 50 do 70 eura je 20 posto, a 19 posto će ih potrošiti od 100 do 150 eura. Više od 150 eura potrošit će 11 posto građana, a od 30 do 50 eura 12 posto građana, navodi se u priopćenju JaTrgovca.
Istraživanje je provedeno tijekom veljače ove godine na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Hrvatske starijih od 16 godina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas