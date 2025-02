Grad Zagreb diže cenzus umirovljenicima, maloljetnici neće plaćati javni prijevoz…

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Zagrebačka Gradska skupština u utorak je na sjednici izglasala Odluku o socijalnoj skrbi kojom se za umirovljenike podiže cenzus na 350 eura mjesečno za dobivanje novčane naknade od Grada i proširuje obuhvat osoba s invaliditetom za besplatan prijevoz ZET-a te uvodi za sve do 18 godina.

Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu Lora Vidović rekla je da se tom Odlukom, koju je predložio gradonačelnik Tomislav Tomašević, povećava cenzus prihoda za ostvarenje novčane naknade umirovljenicima, do sada je to bilo 238 eura, a sada je 350 eura mjesečno.

Banke umirovljenicima uskoro neće naplaćivati naknade za vođenje određenih računa

To je u prosjeku 20-postotno povećanje unutar četiri korisničke skupine, s time što su sada te korisničke skupine također povećane. Procjenjuje se, kaže, da će se ovime postojeći broj korisnika povećati sa sadašnjih 3762 na gotovo 10.000.

Novčanu naknadu umirovljenicima mogu ostvariti umirovljenici koji imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje pet godina neprekidno prije podnošenja zahtjeva, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 350 eura mjesečno.

Proširuje se obuhvat osoba s invaliditetom koje mogu imati besplatan prijevoz ZET-om

Također, Odlukom se proširuje obuhvat osoba s invaliditetom koje mogu ostvariti besplatan prijevoz ZET-om.

ZET uvodi novu autobusnu liniju

Do sada su to pravo imale osobe s invaliditetom koje su imale najmanje treći stupanj invaliditeta ili najmanje 70 posto oštećenja organizma, a sada to pravo dobivaju osobe s invaliditetom koje su mlađe od 65 godina, koje nisu u radnom odnosu i koje imaju drugi, treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta ili najmanje 40 posto oštećenja organizma.

Do sada to je obuhvaćalo oko 10.500 korisnika, a očekuju da će stupanjem na snagu Odluke njihov broj biti 28.000, rekla je Vidović.

Besplatan prijevoz ZET-om djeci do 18 godina s prebivalištem u Zagrebu

Odlukom o socijalnoj skrbi omogućit će se i pravo na besplatan javni prijevoz ZET-om djeci do 18 godina koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.

ZET nabavlja 60 rabljenih autobusa. Traže i 200 vozača

Pročelnica Vidović rekla je da time pokušavaju rasteretiti dio obiteljskog proračuna koji odlazi na ZET-ov prijevoz.

Do sada je besplatan prijevoz ZET-om imalo oko tisuću osnovnoškolaca i srednjoškolaca, a stupanjem na snagu ove Odluke će njihov broj porasti na oko 100.000.

Pročelnica Vidović također je rekla kako Odlukom o socijalnoj skrbi povećavaju cenzus povećan s proračunskom osnovicom sa 60 na 70 posto za ostvarivanje pomoći u dječjim paketima za svetog Nikolu i Uskrs i za ljetovanje djece hrvatskih branitelja.

Također, proširuju obuhvat korisnika kriznog smještaja, te beskućnicima omogućavaju korištenje javnog kupališta.

Vidović je najavila da će Odluka o socijalnoj skrbi stupiti na snagu 1. ožujka, osim u dijelu besplatnih godišnjih karata ZET-a za djecu koja će stupiti na snagu 1. travnja.

Istaknula je da je Odluka o socijalnoj skrbi 2021. obuhvaćala 118.000 korisnika, a stupanjem na snagu nove Odluke potencijalni broj korisnika bit će 275.000.

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec važnim je istaknula omogućavanje besplatnog ZET-ovog prijevoza za svu djecu do 18 godina te proširenje obuhvata za osobe s invaliditetom.

Opovrgnula je tvrdnje nestranačke zastupnice Višnje Fortune, koja je na konferenciji za novinare rekla da gradska vlast nije ništa napravila za umirovljenike. Dolenec ističe kako se već godinu dana sve osobe starije od 65 godina u Zagrebu voze besplatnim ZET-ovim prijevozom, a današnjom Odlukom dižu i cenzuse za dobivanje novčane naknade umirovljenicima.

