"SEZONA BEZ FILTERA"

Gradonačelnik Bakra: Na priči turizma gradimo ogroman projekt

N1 Hrvatska
08. kol. 2025. 12:43

U serijalu N1 televizije "Sezona bez filtera" predstavljamo vam gradove na obali, njihovo viđenje turističke sezone, cijena i stanja u gradovima. Nakon Komiže, Primoštena, Makarske, Dubrovnika, Supetra, Vodica, Krka, Poreča, Visa, Splita, Opatije, Trogira i Zadra, s nama je bio gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić.

Tomislav Klarić odgovorio je na pitanje je li zadovoljan ovogodišnjom turističkom sezonom: "Pokušavamo Bakru vratiti stari sjaj. Ostvarili smo 15 tisuća noćenja tijekom ove sezone, a i sve veći broj apartmana i smještaja pokazuje da idemo u dobrom smjeru. Svih proteklih godina koncentrirali smo se na gospodarstvo i bili smo vrlo uspješni."

Tomislav Klarić
N1

"Na priči turizma gradimo ogroman projekt, koji nadilazi granice Grada Bakra", dodaje.

Teme
Bakar N1 serijal Sezona bez filtera Turizam

