"SEZONA BEZ FILTERA"
Gradonačelnik Bakra: Na priči turizma gradimo ogroman projekt
U serijalu N1 televizije "Sezona bez filtera" predstavljamo vam gradove na obali, njihovo viđenje turističke sezone, cijena i stanja u gradovima. Nakon Komiže, Primoštena, Makarske, Dubrovnika, Supetra, Vodica, Krka, Poreča, Visa, Splita, Opatije, Trogira i Zadra, s nama je bio gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić.
Oglas
Tomislav Klarić odgovorio je na pitanje je li zadovoljan ovogodišnjom turističkom sezonom: "Pokušavamo Bakru vratiti stari sjaj. Ostvarili smo 15 tisuća noćenja tijekom ove sezone, a i sve veći broj apartmana i smještaja pokazuje da idemo u dobrom smjeru. Svih proteklih godina koncentrirali smo se na gospodarstvo i bili smo vrlo uspješni."
"Na priči turizma gradimo ogroman projekt, koji nadilazi granice Grada Bakra", dodaje.
Više pogledajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas