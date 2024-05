HDZ-ov savjetnik za gospodarstvo: Sve više ljudi se vraća u Hrvatsku

Podijeli :

Savjetnik za gospodarstvo Zvonimir Savić gostovao je u Newsnightu kod Ivana Hrstića gdje je govorio o stanju hrvatskog gospodarstva.

Trenutno prosječna plaća u Hrvatskoj iznosi 1326 eura, a Savić kaže da ovakvim trendovima stopa gospodarstva Hrvatske raste među dvije najbrže u Europskoj uniji.

“Situacija nam je na tržištu rada jako povoljna. Nikad više zaposlenih osoba nismo imali. U tim nekim makroekonomskim okolnostima ta neka perspektiva nastavka rasta plaća svakako je vidljiva.”

Od 27 država članica EU-a, po prosječnoj neto plaći, Hrvatska se nalazi na 19. mjestu, ističe Savić. “Ispred Litve, Bugarske, Rumunjske, Slovačke, Latvije, Grčke, Portugala. Sve te države imaju nižu prosječnu neto plaću nego Hrvatska.”

Svi ekonomski pokazatelji i trendovi pokazuju da možemo očekivati rast plaća, tvrdi Savić. “I to brže od stope inflacije. To znači da to utječe na povećanje kupovne moći našeg stanovništva, a to povećava standarad i potrošnju.”

U razdoblju inflatorne krize preko sedam milijardi eura usmjereno je na ublažavanje posljedica rasta cijena što je u velikoj mjeri je uspjelo, kaže Savić. “Investicije koje Hrvatska zadnjih nekoliko godina provodi, pogotovo investicije koje se financiraju europskim sredstvima, plan oporavak i otpornost, jako su dobro ciljane na način da potiču one sektore koji doprinose gospodarskom rastu.”

Takvu ocjenu daju relevantne međunarodne financijske institucije, rekao je Savić. “Svjetska banka je procijenila da provedba našeg plana oporavka i otpornosti, u ovoj i prošloj godini, doprinosi 1,7 postotnih bodova za gospodarski rad.”

Rekordan broj zaposlenih, malo nezaposlenih

“Statistika povratka u Hrvatsku je sve prisutnija. Kako neka zemlja napreduje u nekom stupnju razvijenosti tako su interesi i potreba za odlaskom sve manji, a interes za povratkom sve veći. Sada smo na 76 posto prosjeka – to pridonosi jačem zadržavanju i privlačenju povratnika. Veliki rast plaća pridonosi tome.”

U Hrvatskoj je trenutno nešto više od 90 tisuća nezaposlenih. “To je najniža brojka u 40-ak godina. To govori da je došlo do velikog rasta potražnje za radnom snagom. Broj nezaposlenih je od 2016. do danas pao za 155 tisuća.”

Dio radne snage smo zamijenili stranima radnicima, pa je tako u 2023. godini za njih izdano 172 tisuće radnih dozovola, poručuje Savić. “Dvije trećine radnih dozvola u dva sektora – graditeljstvo te turizam i ugostiteljstvo.”

