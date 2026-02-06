Hoće li Vlada novim programom podići cijene stanovanja? Evo što kažu struka i vladajući

"Ne raspravlja se o pravim problemima građana nego dočekom rukometašima. Veliki je misterij što će Program donijeti jer nemamo odgovarajuće uvide u detalje, Vlada je to radila u tajnosti, bez konzultacija i bez rasprave o pravim problemima. Naši sugrađani su suočeni s time da ne mogu do priuštivog stanovanja i u opasnosti smo da dođemo u situaciju kreiranja generacije doživotnih rentijera, onih koji si ne mogu priuštiti nekretninu", rekao nam je profesor socijalne politike na zagrebačkom Pravnom fakultetu Gojko Bežovan.