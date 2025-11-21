NEVJEROJATNA PRIČA
Drska prevara! Unajmio tuđi stan na tri dana pa ga oglasio za dugoročni najam za 450 eura i nestao s novcem
21. stu. 2025. 11:53
Studenti i ostali koji tražite stan za iznajmljivanje - oprez! Donosimo priču iz Zagreba o drskim prevarantima koji unajmljuju stanove za kratkoročni najam - a potom ih oglase na internet oglasnicima, pokazuju zainteresiranim podstanarima za dugoročni najam kojima uzmu predujam - pa zbrišu! Naša Katarina Plantak razgovarala je s Markom Kovačićem, vlasnikom čiji se stan našao na meti jedne takve prijevare. Opisao nam je što se dogodilo
