Holding sklopio ugovor o novom kreditu: Smanjili su kamate za 13 milijuna eura

Ugovor je sklopljen s klubom banaka kojeg čine Zagrebačka banka i Erste&Steiermärkische banka, a iz Holdinga ističu da novi ugovor ne predstavlja dodatno zaduživanje, već se njime ostvaruju značajno povoljniji uvjeti za nastavak otplate duga, koji je dosad bio u okviru ugovora o kreditu iz 2022. godine.