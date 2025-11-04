Holding sklopio ugovor o novom kreditu: Smanjili su kamate za 13 milijuna eura

Zagrebački holding (ZGH) je izvijestio u utorak da je nakon dobivanja suglasnosti Gradske skupštine Grada Zagreba sklopio ugovor o kreditu u visini do 131 milijun eura i time osigurao povoljnije uvjete otplate, pri čemu je ukupni trošak kamata smanjen za gotovo 13 milijuna eura.
Ugovor je sklopljen s klubom banaka kojeg čine Zagrebačka banka i Erste&Steiermärkische banka, a iz Holdinga ističu da novi ugovor ne predstavlja dodatno zaduživanje, već se njime ostvaruju značajno povoljniji uvjeti za nastavak otplate duga, koji je dosad bio u okviru ugovora o kreditu iz 2022. godine.
Novi kredit podiže se uz fiksnu kamatnu stopu u visini od 2,33 posto, a jamstvo iznosi 60 milijuna eura, isključivo kroz zalog na nekretninama, navodi se u priopćenju.
Iz Holdinga podsjećaju da je prethodni kredit sklopljen u rujnu 2022. godine s klubom banaka, u iznosu do 240 milijuna eura, radi tadašnje žurne stabilizacije financijske situacije te servisiranja zatečenih kreditnih obveza i obveza prema dobavljačima.
Ranije je tako ugovorena varijabilna kamatna stopa s prosječnom kamatnom maržom od 3,04 posto, koja se uvećavala za 6-mjesečni Euribor.
Tada su tražena jamstva u visini od 240 milijuna eura, a uključivala su hipoteke na nekretninama, sudužništvo ovisnih poduzeća, kao i djelomično jamstvo Grada Zagreba.
"Od tada do danas, iznos kreditnog duga Zagrebačkog holdinga gotovo je prepolovljen zahvaljujući ubrzanom razduživanju. Zahvaljujući mogućnosti ugovaranja značajno povoljnijih uvjeta za nastavak otplate duga, ukupni trošak kamata za razdoblje otplate smanjen je za gotovo 13 milijuna eura u odnosu na ranije ugovorene uvjete", istaknuli su iz Holdinga.
