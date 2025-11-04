Milanović: "Netko je gramziv, pohlepan. Pa onda kažem: evo ti tri četvrtine, ali daj više završi tu priču"

"A to da ima ljudi s ceste, jesu to ljudi optuženi ili osuđeni za korupciju? Primamo li ih u službu u državnu bolnicu? Vidimo da se i to može", poručio je Milanović, što se odnosilo na bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša koji je u ponedjeljak počeo raditi u KBC-u Sestre milosrdnice, u sjeni kaznenog procesa u kojem je Beroš optužen za primanje 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za oko 740.000 eura.