Zagrebački Holding traži suglasnost za kredit od 131 milijuna eura

Zagrebački holding izvijestio je u utorak da je Gradskoj skupštini Grada Zagreba uputio zahtjev za ishođenje suglasnosti radi dugoročnog zaduživanja klupskim kreditom do visine od 131 milijun eura, kojim bi se refinancirao postojeći dug po značajno povoljnijim uvjetima.
Oglas
Kredit se odobrava s fiksnom kamatnom stopom od 2,33 posto i rokom povrata od osam godina, U postupku odabira najpovoljnije ponude prihvaćena je ponuda Kluba banaka kojeg čine Zagrebačka banka i Erste&Steiermärkische banka, navode iz Holdinga u objavi na Zagrebačkoj burzi.
“Pozitivno poslovanje treću godinu za redom, uspješna financijska stabilizacija te rast kreditnog rejtinga Zagrebačkog holdinga za četiri razine stvorili su preduvjete da se Holding može zadužiti po znatno povoljnijim uvjetima, usporedivim s onima vodećih poduzeća na domaćem tržištu”, istaknuo je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević u priopćenju iz Holdinga.
Novim ugovorom ostvarit će se značajno povoljniji uvjeti
Novi ugovor, kako se navodi u priopćenju, ne predstavlja dodatno zaduživanje, već se ostvaruju značajno povoljniji uvjeti otplata. Prethodni kredit podignut je u rujnu 2022. od grupe banaka, u iznosu do 240 milijuna eura, radi tadašnje žurne stabilizacije financijske situacije te servisiranja zatečenih kreditnih obveza i obveza prema dobavljačima. Ugovorena je bila varijabilna kamatna stopa s prosječnom kamatnom maržom od 3,04 posto koja se uvećavala za 6-mjesečni EURIBOR. Tražena su jamstva u visini od 240 milijuna eura, a uključivala su hipoteke na nekretninama, sudužništvo povezanih poduzeća, kao i djelomično jamstvo Grada Zagreba.
Ubrzano razduživanje
Od tada do danas, iznos kreditnog duga Zagrebačkog holdinga gotovo je prepolovljen zahvaljujući ubrzanom razduživanju, navodi se u priopćenju. Novi kredit podiže se u visini do 131 milijun eura, a jamstvo iznosi 60 milijuna eura, isključivo kroz zalog na nekretninama.
Zahvaljujući mogućnosti ugovaranja značajno povoljnijih uvjeta, ukupni trošak kamata za period otplate smanjen je za gotovo 13 milijuna eura u odnosu na ranije ugovorene uvjete, ističe se u priopćenju.
“S obzirom na pozitivan trend poslovanja, očekujemo da ZGH ubuduće neće morati koristiti kredite za otplatu naslijeđenih dugova, već da će se instrument kredita koristiti isključivo za razvojne potrebe, poput ulaganja u kupovinu komunalne opreme i vozila, projekte izgradnje garaža ili ulaganja u plinsku i vodnu infrastrukturu”, kazao je predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas