Zagrebački Holding traži suglasnost za kredit od 131 milijuna eura

Novi ugovor, kako se navodi u priopćenju, ne predstavlja dodatno zaduživanje, već se ostvaruju značajno povoljniji uvjeti otplata. Prethodni kredit podignut je u rujnu 2022. od grupe banaka, u iznosu do 240 milijuna eura, radi tadašnje žurne stabilizacije financijske situacije te servisiranja zatečenih kreditnih obveza i obveza prema dobavljačima. Ugovorena je bila varijabilna kamatna stopa s prosječnom kamatnom maržom od 3,04 posto koja se uvećavala za 6-mjesečni EURIBOR. Tražena su jamstva u visini od 240 milijuna eura, a uključivala su hipoteke na nekretninama, sudužništvo povezanih poduzeća, kao i djelomično jamstvo Grada Zagreba.