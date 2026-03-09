Lugarić u akciji: Restoran s Hvara s manjim plaćama za žene prijavljen pravobraniteljici za ravnopravnost spolova

Saborska zastupnica SDP-a Marija Lugarić prijavila je pravobraniteljici za ravnopravnost spolova restoran s Hvara koji je u oglasu za posao nudio 500 eura manju plaću ženi koja bi radila na poslovima pomoćnog kuhara.
Na jednoj od platformi s ponudom poslova, objavljen je oglas u kojem se za pomoćnu radnicu u kuhinji nudi plaća od 1500 eura, dok se za pomoćnog radnika u istoj kuhinji nudi 2000 eura.
Lugarić je fotografiju oglasa objavila na svom Facebook profilu povodom Međunarodnog dana žena, a istaknula je da je slučaj prijavila Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.
"Sretan vam Međunarodni dan žena! Ovo sam upravo prijavila kao diskriminaciju Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova", napisala je Lugarić u objavi.
U međuvremenu je napisala i da su nakon njezine javne objave, sporni oglasi izbrisani.
"Nadam se da će vlasnik naći radnike za sezonu uz oglase koji nisu diskriminirajući", napisala je Lugarić.
Inače, prema članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, prilikom oglašavanja potrebe za zapošljavanjem mora biti jasno istaknuto da se za oglašeno radno mjesto mogu javiti osobe oba spola.
U oglasu nije dopušteno koristiti izraze koji uzrokuju ili bi mogli uzrokovati diskriminaciju na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa ili spolne orijentacije.
