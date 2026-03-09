Oglas

DISKRIMINACIJA NA POSLU

Lugarić u akciji: Restoran s Hvara s manjim plaćama za žene prijavljen pravobraniteljici za ravnopravnost spolova

author
N1 Info
|
09. ožu. 2026. 11:21
štednjak, kuhanje, šporet, lonac, zdjela
Pexels

Saborska zastupnica SDP-a Marija Lugarić prijavila je pravobraniteljici za ravnopravnost spolova restoran s Hvara koji je u oglasu za posao nudio 500 eura manju plaću ženi koja bi radila na poslovima pomoćnog kuhara.

Oglas

Na jednoj od platformi s ponudom poslova, objavljen je oglas u kojem se za pomoćnu radnicu u kuhinji nudi plaća od 1500 eura, dok se za pomoćnog radnika u istoj kuhinji nudi 2000 eura.

Lugarić je fotografiju oglasa objavila na svom Facebook profilu povodom Međunarodnog dana žena, a istaknula je da je slučaj prijavila Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

"Sretan vam Međunarodni dan žena! Ovo sam upravo prijavila kao diskriminaciju Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova", napisala je Lugarić u objavi.

U međuvremenu je napisala i da su nakon njezine javne objave, sporni oglasi izbrisani.

"Nadam se da će vlasnik naći radnike za sezonu uz oglase koji nisu diskriminirajući", napisala je Lugarić.

Inače, prema članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, prilikom oglašavanja potrebe za zapošljavanjem mora biti jasno istaknuto da se za oglašeno radno mjesto mogu javiti osobe oba spola.

U oglasu nije dopušteno koristiti izraze koji uzrokuju ili bi mogli uzrokovati diskriminaciju na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa ili spolne orijentacije.

U oglasima za zapošljavanje nije dopušteno koristiti izraze koji uzrokuju ili bi mogli uzrokovati diskriminaciju na temelju spola, bračnog ili obiteljskog statusa te spolne orijentacije.

Pročitajte još

Teme
Hvar Marija Lugarić diskriminacija u zapošljavanju diskriminacija žena prava žena

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ