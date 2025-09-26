Hrvatska građanima isplatila 77 milijuna eura: Treba samo poslati zahtjev

Cilj im je okupiti ključne sudionike stambene politike, od nacionalnih, lokalnih i europskih institucija, preko akademske i stručne zajednice do gospodarstva i građana, kako bi se otvorila rasprava o budućnosti stanovanja u Hrvatskoj i Europskoj uniji, s naglaskom na povezanost stambene politike s demografijom i kvalitetom života, rekli su sudionici novinarima uoči konferencije.