Hrvatska građanima isplatila 77 milijuna eura: Treba samo poslati zahtjev

Konferencija "M2 za budućnost - priuštivo i održivo stanovanje" okupila je u petak u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) ministre, arhitekte, te predstavnike županija i gradova i europskih institucija koji su poručili da stambena politika mora osigurati priuštive cijene i potaknuti demografsku obnovu.
Organizatori konferencije su zastupnica u Europskom parlamentu i koordinatorica Europske pučke stranke u odboru za stambenu krizu (HOUS) Nikolina Brnjac, HGK, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te zagrebački Arhitektonski fakultet.
Cilj im je okupiti ključne sudionike stambene politike, od nacionalnih, lokalnih i europskih institucija, preko akademske i stručne zajednice do gospodarstva i građana, kako bi se otvorila rasprava o budućnosti stanovanja u Hrvatskoj i Europskoj uniji, s naglaskom na povezanost stambene politike s demografijom i kvalitetom života, rekli su sudionici novinarima uoči konferencije.
O Nacionalnom planu stambene politike, socijalnim mjerama za obitelj i mogućnostima korištenja europskih fondova govorit će ministri Branko Bačić, Marin Piletić i Nataša Mikuš Žigman.
Nacionalni plan stambene politike
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je novinarima uoči konferencije da je Vlada krajem prošle godine donijela Nacionalni plan stambene politike s ciljem osiguravanja priuštivog i održivog stanovanja.
"Dosad je zaprimljeno 1830 zahtjeva za povrat PDV-a pri kupnji prvog stana, riješeno ih je tisuću, a isplaćeno 77 milijuna eura. Prosječna cijena stana u Hrvatskoj iznosi 2280 eura po četvornome metru, a u Zagrebu 2485 eura", rekao je Bačić.
Najavio je da se usvajanje programa priuštivog najma u listopadu ili početkom studenoga.
"U Hrvatskoj je oko 600 tisuća praznih stanova, a naš je cilj dio njih staviti u funkciju dugoročnog najma", rekao je Bačić. Vlasnicima će ponuditi poticaje i preuzeti brigu o održavanju dok će najmoprimci plaćati iznos koji s režijama, neće prelaziti 30 posto prihoda kućanstva.
Hrvatskoj nedostaje oko 236 tisuća stanova
Dodao je da Hrvatskoj nedostaje oko 236 tisuća stanova kako bi dosegnula prosjek Europske unije te ocijenio da je stambena politika u izravnoj vezi s demografskom obnovom.
Predsjednik HGK Luka Burilović naglasio je da je tema stanovanja od posebne važnosti za mlade ljude jer može zadržati stanovništvo u Hrvatskoj i potaknuti povratak onih koji su otišli.
Nikolina Brnjac istaknula je da je stanovanje postalo jedno od ključnih demografskih pitanja.
Hrvatska već prednjači u nekim dobrim praksama, a sada su nam na raspolaganju europska sredstva za rješavanje stambene krize i u urbanim i u ruralnim sredinama", rekla je, najavivši razmjenu iskustava s primjerima iz Beča, Amsterdama i Londona.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
