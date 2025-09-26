Petraču i sinovima te poduzetniku Pozderu zatvorske i novčane kazne

Hrvoje Petrač osuđen je na tri godine i devet mjeseci zatvora, a uz to mora platiti i novčanu kaznu u iznosu od 300.000 eura. "Prihvaćena je i jamčevina u iznosu od milijun eura koja će Hrvoju Petraču biti vraćena kada počne izdržavati dosuđenu zatvorsku kaznu. Šteta prema državi u iznosu od 740.000 eura je namirena", kazao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković nakon sjednice optužnog vijeća.