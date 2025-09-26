Petraču i sinovima te poduzetniku Pozderu zatvorske i novčane kazne

Nakon nagodbe s Uskokom, Hrvoje Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikola te srbijanski poduzetnik Saša Pozder iz afere Mikroskopi sporazumno su na Županijskom sudu u Zagrebu osuđeni na zatvorske i novčane kazne, doznaje se na sudu.
Hrvoje Petrač osuđen je na tri godine i devet mjeseci zatvora, a uz to mora platiti i novčanu kaznu u iznosu od 300.000 eura. "Prihvaćena je i jamčevina u iznosu od milijun eura koja će Hrvoju Petraču biti vraćena kada počne izdržavati dosuđenu zatvorsku kaznu. Šteta prema državi u iznosu od 740.000 eura je namirena", kazao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković nakon sjednice optužnog vijeća.
Nikola Petrač sporazumno je osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega u zatvoru mora provesti šest mjeseci, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom. Pored toga, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 90.000 eura. Budući je u istražnom zatvoru proveo tri mjeseca, od izrečene zatvorske kazne mora izdržati još tri mjeseca.
Novica Petrač osuđen je sporazumno na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i dva mjeseca zatvora, od čega 10 mjeseci mora provesti iza rešetaka. Ostatak kazne zamijenjen mu je uvjetnom kaznom uz rok kušnje od tri godine, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 80.000 eura. Odvjetnik Fran Olujić, branitelj Novice Petrača, istaknuo je da je sporedna novčana kazna već plaćena.
Saša Pozder sporazumno je osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 200.000 eura. Pozderov branitelj Gordan Preglej rekao je da se tvrtka njegovog branjenika nije nagodila s tužiteljstvom jer je u stečaju pa stoga stečajni upravitelj mora provjeriti pristaju li vjerovnici na nagodbu.
"Budući je šteta već podmirena, za očekivati je da će vjerovnici tražiti osiguranje da se dio štete koju je morala platiti tvrtka, a uplatio je netko drugi, neće potraživati iz stečajne mase", pojasnio je Preglej.
Optužno vijeće za Beroša i ostale početkom studenoga
Za ostale okrivljenike, bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, bivšeg ravnatelja zagrebačke Dječje bolnice Gorana Roića, nekadašnjeg predstojnika Klinike za neurologiju KBC Sestre Milosrdnice Krešimira Rotima i Tomu Pavića iz krapinske podružnice HZZO-a, sjednica optužnog vijeća bit će održana 4. studenoga.
Korupcijom je u ovom slučaju državni proračun navodno oštećen za više od 740.000 eura, a bivši ministar osumnjičen je da je primio 75.000 eura.
Uskok je, nakon podizanja optužnice sredinom srpnja ove godine, izvijestio da osmoricu okrivljenika, uz tri tvrtke, tereti zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, davanja i primanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, trgovanja utjecajem i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Nakon što je Uskok u studenome prošle godine objavio da je uhitio Beroša, Rotima i Pozdera, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu priopćio je kako je pokrenuo istragu protiv Beroša i još sedam osoba.
Za razliku od Uskoka koji je Beroša sumnjičio za trgovanje utjecajem, a u čijoj se istrazi nisu spominjali ni tada odbjegli Hrvoje Petrač niti dvojica njegovih sinova koji su također bili u bijegu, ali su se u međuvremenu predali, EPPO je Beroša od početka sumnjičio za primanje mita.
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naknadno je odlučio da je za cijeli slučaj nadležan Uskok, kojemu je EPPO predao spis, a glavna europska tužiteljica Laura Kovesi je Turudića prijavila Europskoj komisiji. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu potom je izvijestilo da istražuje curenje podataka iz EPPO-ve istrage naknadno spojene s istragom hrvatskog tužiteljstva.
