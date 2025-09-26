FOTO, VIDEO / Građani pred Saborom: "Glasaju za genocid"

Hrvatski sabor glasa o priznanju države Palestine, a nekoliko građana odlučilo je prosvjedom iskazati svoje nezadovoljstvo onima koji se protive priznanju palestinske države.
Neke od poruka s provjeda su: "Prodaja oružja - rato profiterstvo", "HDZ, DP, Most glasaju za genocid".
Podsjećamo, šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman je u New Yorku izjavio kako uvjeti za priznanje palestinske države nisu zadovoljeni, dok je Zoran Milanović pozvao na priznanje Palestine.
25. ruj.
