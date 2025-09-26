Oglas

Prosvjed podrške Palestini

FOTO, VIDEO / Građani pred Saborom: "Glasaju za genocid"

author
N1 Info
|
26. ruj. 2025. 12:31

Hrvatski sabor glasa o priznanju države Palestine, a nekoliko građana odlučilo je prosvjedom iskazati svoje nezadovoljstvo onima koji se protive priznanju palestinske države.

Neke od poruka s provjeda su: "Prodaja oružja - rato profiterstvo", "HDZ, DP, Most glasaju za genocid".

Podsjećamo, šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman je u New Yorku izjavio kako uvjeti za priznanje palestinske države nisu zadovoljeni, dok je Zoran Milanović pozvao na priznanje Palestine.

Prosvjed Sabor
N1/Borna Šmer
Teme
Palestina Sabor prosvjed građana

