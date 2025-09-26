Bauk o Ustavnom sudu: "Oni će nastojati da barem do travnja traje ovakvo stanje"

O Ustavnom sudu i odnosu snaga u Ustavnom sudu s našim Hrvojem Krešićem razgovarao je SDP-ov Arsen Bauk. U program N1 Studija uživo uključio se uživo iz Sabora.
Oglas
Idući tjedan na redu je izglasavanje i predsjednika Ustavnog suda.
Hoće li se dogoditi svojevrsna pat-pozicija u kojoj će biti izjednačen broj sudaca predloženih od strane opozicije i vladajućih?
USUD "neutralan ili neutraliziran"
"To je za mene poželjna situacija, da USUD bude politički neutralan ili barem neutraliziran", ocijenio je Arsen Bauk.
Postoji li mogućnost da, kao i u Saboru, u Ustavnom sudu dođe do pojave žetončića?
"To smo već gledali, ali nema se potrebe sad vraćati na prošle sazive", smatra. Napominje da mandat suca ističe za šest mjeseci, a mandat predsjednika USUD-a za otprilike tri tjedna.
"Hoće li izabrati drugog predsjednika/predsjednicu nakon isteka mandata, to je njihova odluka", govori Bauk.
Najkorektnije rješenje
Što se tiče izbora tri ustavna suca, kaže da je iznio skeptične prognoze o tome da će se to doista obistiniti. "Nisam bio uvjeren u scenarij u kojem će se odabrati i dva ustavna suca", rekao je.
Podcrtava koje bi rješenje za njega bilo - najkorektnije.
"Da dosadašnji predsjednik Miroslav Šeparović i ostane na toj poziciji, a da kad se upotpuni sastav Ustavnog suda, oni koji će tu biti sljedećih 8 godina - izaberu predsjednika", govori i ističe "ne tvrdim da je to najispravnije, ali to je moj stav".
Pojašnjava: "Izbor bilokojeg drugog predsjednika Ustavnog suda koji bi bio izabran podijeljenim glasovima, a na način da glas onih kojima ističe mandat kroz šest mjeseci bude presudan, ne bi bilo rješenje", govori.
Prigovor na rad Ustavnog suda
Napominje da su izdvojena mišljenja sudaca pokazala da postoji značajan prigovor i to već šest sudaca, na način rada Ustavnog suda.
"Neke stvari se skrivaju od dijela sudaca do same plenarne sjednice. To je faktičko i javno stanje. Kako će USUD nastaviti funkcionirati s 10 ili 12 sudaca - to je na njima da se dogovore", zaključuje Bauk.
Izbor novih sudaca, napominje, znači da HDZ gubi većinu u tom najvišem pravosudnom tijelu. "Oni će nastojati da barem do travnja traje ovakvo stanje".
Zaključuje da blokada ili pat-pozicija - nisu mogući scenariji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas