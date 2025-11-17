Hrvatska i Australija pred ukidanjem dvostrukog oporezivanja

Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar financija Marko Primorac trebao bi za tjedan dana u Canberri potpisati sporazum između Hrvatske i Australije o ukidanju dvostrukog oporezivanja prihoda i dobiti, što je olakšanje za povratnike iz iseljeništva, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski vjesnik iz Melbournea.
Taj dnevnik navodi da konačni tekst ugovora još nije objavljen javnosti, ali da prijedlog koji je hrvatsko ministarstvo financija objavilo u veljači daje jasnu naznaku njegove namjere, a to je "sprečavanje oporezivanja istog dohotka u dvije zemlje".
Ugovor koji će biti potpisan 24. studenoga mogao bi produbiti gospodarsku suradnju s Australijom gdje živi oko 250.000 osoba hrvatskog porijekla. Ugovorom bi porezne uprave dviju zemalja razmjenjivale informacije.
Za hrvatsku zajednicu u Australiji taj ugovor ima značaj koji nadilazi tehnička porezna pravila. Hrvati iz Australije počeli su pozivati na sporazum ove vrste početkom 1990-ih, nedugo nakon što je Hrvatska stekla neovisnost. Hrvatskim vlastima su 1992. i 1993. godine uputili zahtjev za rješenje problema dvostrukog oporezivanja, posebno mirovina.
Hrvati koji su se iz Australije vratili živjeti u Hrvatsku otkrili su da se njihova australska mirovina, koja je već bila predmet australskog poreznog sustava, također tretira kao oporezivi dohodak u Hrvatskoj. Ta je situacija stvorila financijski stres i zbunjenost kod umirovljenika koji su desetljećima radili i plaćali porez u Australiji. Također je pokrenula šira pitanja o pravednom tretmanu dijaspore koja je veza Hrvatske s Australijom.
Osobe s australskim mirovinama stoga pomno prate razvoj događaja. Nakon što se ugovor potpiše i objavi, očekuju detaljne smjernice o tome kako će se oporezivati njihove mirovine ako se odluče preseliti u Hrvatsku.
"Njihovo glavno pitanje jest hoće li Hrvatska nastaviti oporezivati mirovine koje primaju ju iz Australije. Zanima ih kako će se određivati porezno prebivalište i hoće li se prihod ostvaren u inozemstvu oporezivati u zemlji prebivališta ili zemlji u kojoj je izvorno ostvaren", piše Hrvatski vjesnik.
