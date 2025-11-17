Hrvatska i Australija pred ukidanjem dvostrukog oporezivanja

Hrvati koji su se iz Australije vratili živjeti u Hrvatsku otkrili su da se njihova australska mirovina, koja je već bila predmet australskog poreznog sustava, također tretira kao oporezivi dohodak u Hrvatskoj. Ta je situacija stvorila financijski stres i zbunjenost kod umirovljenika koji su desetljećima radili i plaćali porez u Australiji. Također je pokrenula šira pitanja o pravednom tretmanu dijaspore koja je veza Hrvatske s Australijom.