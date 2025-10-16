Primorac: U proračunu će biti novca za inkluzivne dodatke

Boška Ban (SDP) upozorila je na probleme dugova u zdravstvu, a ministar financija rekao je da je taj sustav kontinuirano suočen sa poteškoćama u financiranju pri čemu se, kazao je, s tim problemom suočavaju i druge države. Istaknuo je da se tu, prije svega, radi o troškovima vezanim uz povećanje standarda zdravstvenih usluga, ali i o demografskom starenju zbog čega treba povećano ulagati u taj sustav.