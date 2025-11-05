Primorac se slaže s MMF-om: Treba zaustaviti rast plaća

No, podsjetio je i da dio građana uopće nije u poziciji da plaća porez na dohodak, jer im je porezna osnovica niža od osobnog odbitka pa se njima bilo kakvim iskorakom u poreznoj politici više nije moglo pomoći u poreznom dijelu. Stoga je, kako je rekao, u sustav ugrađen inovativni element, koji je oslobodio bruto plaću davanja za one s najnižim primanjima. Rekao je da se nastoji i dalje porezno rasterećivati rad te prebacivati porezno opterećenje na druge oblike gospodarske snage, ponajprije imovine, tj. nekretnina te da su u tome zasad prilično uspješni.