Rastu cijene, ali i broj turista: Hrvatska jedna od najskupljih destinacija na Mediteranu!

Podijeli :

Zvonimir Barisin/PIXSELL/ilustracija

U posljednje tri godine hrvatski turistički sektor bilježi značajan rast troškova, pa se Hrvatska tako prometnula u jednu od najskupljih mediteranskih destinacija.

Cijene u turističkom sektoru porasle su oko 50 posto i po tome je Hrvatska nadmašila mediteranske konkurente gdje su cijene rasle između 15 i 20 posto. Upravo zbog tih poskupljenja, turisti s ključnih tržišta – Njemačka, Češka, Austrija i Italija, potražili su pristupačnije destinacije, što je rezultiralo blagim padom prihoda od turizma u vrhuncu sezone, piše Travel and tour world.

No, unatoč ovim financijskim pritiscima Hrvatska je zabilježila ukupni porast turističkih dolazaka u 2024. Prema podacima Ministarstva turizma i sporta, zemlju je posjetilo više od 21,3 milijuna posjetitelja, što predstavlja rast od 4% u odnosu na prethodnu godinu. Noćenja su također zabilježila porast od 1% te su premašila 108,7 milijuna. Međutim, prihod od inozemnog turizma pao je za 0,7% tijekom vrhunca u ljetnim mjesecima u usporedbi s prethodnom godinom, što naglašava ekonomski pritisak na posjetitelje i domaću ugostiteljsku industriju.

Posljedice poskupljenja

Čelnici hotelske industrije tvrde da su inflacija i povećanje plaća povećali operativne troškove, te da je stoga moralo doći do prilagodbe cijena smještaja i usluga. Iako su hotelske cijene u Hrvatskoj porasle za samo 1,9% u 2023., one su i dalje znatno više nego u razdoblju prije pandemije. Nasuprot tome, u drugim mediteranskim odredištima cijene hotela su prošle godine porasle oko 4,5%, što ih čini relativno konkurentnijima.

Objavljen popis najpopularnijih plaža u 2025.: Hrvatske nema, na prva tri mjesta naša konkurencija Popularni turistički grad uvodi zabranu: Nemojte ovo raditi, kazna je do 1.500 eura

Veljko Ostojić, čelnik Hrvatske udruge turizma, priznao je da rastući troškovi nadmašuju rast prihoda, što dovodi do pada profitabilnosti hotela. Stručnjaci iz industrije upozoravaju da nastavak poskupljenja može oslabiti konkurentnost Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu jer susjedne zemlje privlače putnike koji paze na budžet.

Visoke cijene, stambena kriza…

Utjecaj inflacije nije ograničen samo na sektor turizma. Sve veći troškovi utjecali su na sve stanovnike Hrvatske, zbog čega su građani i podržali bojkote trgovina diljem zemlje. Taj se pokret potom prelio i na druge države u blizini, uključujući BiH, Crnu Goru, Srbiju i Sjevernu Makedoniju.

No to nije jedini problem. Hrvatsku muči i stambena kriza. Iako je udio vlasnika kuća i dalje visok – 92% stanovništva posjeduje nekretninu – iznajmljivači se bore s naglo rastućim troškovima najma. Visoka potražnja povećala je cijene stanova, zbog čega je kućanstvima s nižim primanjima teško osigurati pristupačan smještaj. Problem je posebno izražen u obalnim turističkim središtima, gdje je potražnja za kratkoročnim najmom napuhala troškove.

Izmjene zakona o POS-u: Cijena kvadrata skače, stižu olakšice za mlade kupce Halo, inspektore: Želite li još jedan dokaz kako nas deru na živo i lažu gdje god stignu?

Istovremeno, Hrvatska udruga obiteljskog smještaja izrazila je zabrinutost zbog visokih provizija koje nameću globalne booking platforme. Ove naknade, koje često prelaze 15% do 20% po transakciji, smanjuju zaradu lokalnih tvrtki dok povećavaju potrošačke cijene. Kao rezultat toga, čelnici industrije zagovaraju uspostavu nacionalnog sustava rezervacija kako bi se smanjila ovisnost o međunarodnim platformama.

Stvaranjem alternative koju podupire vlada, Hrvatska nastoji putnicima pružiti izravne mogućnosti rezervacije po nižim troškovima, istovremeno osiguravajući pravednu raspodjelu prihoda za lokalne pružatelje usluge.

Buduća perspektiva hrvatske turističke industrije

Dok se Hrvatska suočava s gospodarskim izazovima i sve većim troškovima turizma,turistička industrija traži načine za postizanje ravnoteže između profitabilnosti i pristupačnosti. Iako je zemlja i dalje popularno odredište, održavanje konkurentnih cijena bit će ključno za održavanje rasta.

Hotelijeri, kreatori politike i dionici u turizmu nastavljaju procjenjivati ​​strategije za privlačenje posjetitelja bez ugrožavanja dugoročne ekonomske stabilnosti.

S obzirom na to da inflatorni pritisci ne popuštaju još uvijek, a globalni trendovi putovanja se razvijaju, hrvatski se turistički sektor mora prilagoditi promjenjivoj dinamici tržišta. To može biti kroz inovativna rješenja za rezervacije, poboljšano upravljanje troškovima ili poboljšanu ponudu usluga. Sposobnost turističke industrije da ostane konkurentna odredit će njezin budući uspjeh u izrazito konkurentnom mediteranskom turističkom krajoliku, zaključuje Travel and tour world.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Hajdaš Dončić: Čudi me što je Plenković pobjegao u Egipat, mogao je pobjeći na Antarktik Puhovski: Jandroković je bio na rubu da kaže “ja bih išao na inauguraciju, ali mi ne daju”