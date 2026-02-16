Oglas

Među najvišima u Europi

Hrvatska skuplja od Beča: Cijene domaće hrane lete u nebo

N1 Info
16. velj. 2026. 09:27
Pexels suša u vrtu
Pexels / Ilustracija

Domaća hrana u Hrvatskoj sve je skuplja, a proizvođači teško mogu konkurirati uvoznoj. Potrošači se iznenade kad vide cijene, dok službene statistike pokazuju da su prosječne proizvođačke cijene u poljoprivredi od 2020. skočile za više od 40 posto.

U pet godina proizvođačka cijena povrća porasla je za 51 posto, voća za oko 40 posto, goveda za 98 posto, a jaja za više od 100 posto. Cijene koje plaćaju hrvatski građani među su najvišima u Europi, što potvrđuju i iskustva onih koji su živjeli u inozemstvu, poput Beča, gdje su cijene znatno niže, piše Dnevnik.hr.

Ove zime statistike bilježe i pad nekih cijena. Primjerice, cijena svinja pala je za 19 posto, povrća za 6,7 posto, a voća za oko 15 posto. Niže cijene jabuka rezultat su dvije elementarne nepogode koje su povećale udio druge i treće klase u proizvodnji.

Stručnjaci i proizvođači upozoravaju da hrvatska poljoprivreda gubi stabilnost. Hrvatska više nije samodostatna u proizvodnji jabuka, a ekonomska održivost poljoprivrednih sektora, poput svinjogojstva, postaje sve teža. Proizvođači pozivaju na pronalazak rješenja kako bi se zaštitila domaća proizvodnja i osigurala dostupnost hrane potrošačima.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Beč cijene hrane inflacija povrće voće

