Hrvatska skuplja od Beča: Cijene domaće hrane lete u nebo

U pet godina proizvođačka cijena povrća porasla je za 51 posto, voća za oko 40 posto, goveda za 98 posto, a jaja za više od 100 posto. Cijene koje plaćaju hrvatski građani među su najvišima u Europi, što potvrđuju i iskustva onih koji su živjeli u inozemstvu, poput Beča, gdje su cijene znatno niže, piše Dnevnik.hr.