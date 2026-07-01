procjena eurostata
Inflacija u eurozoni na pala 2,8 posto
Inflacija u eurozoni pala je u lipnju više nego što se očekivalo, na 2,8 posto, što predstavlja pozitivan signal za Europsku središnju banku (ECB) koja nastoji obuzdati rast cijena potaknut ratom između Irana i Izraela.
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Prema procjeni Eurostata objavljenoj u srijedu, stopa inflacije niža je od 3 posto, koliko su očekivali ekonomisti u Reutersovoj anketi, te od 3,2 posto zabilježenih u svibnju, pišeFT.
ECB je prošlog mjeseca podigao ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, na 2,25 posto, što je bilo prvo povećanje kamatnih stopa od 2023. godine, s ciljem suzbijanja inflacijskih pritisaka.
Lipanj je ujedno bio četvrti uzastopni mjesec u kojem je inflacija u 21 zemlji europodručja ostala iznad srednjoročnog cilja ECB-a od 2 posto.
Cijene nafte posljednjih su se dana vratile na razine prije rata, nakon što su SAD i Iran prošlog mjeseca postigli dogovor o produljenju primirja i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.
Nakon objave podataka, tržišta su i dalje procjenjivala da će ECB do kraja godine još jednom podići kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, pokazuju razine izvedene iz swap ugovora.
Tečaj eura prema dolaru pritom se gotovo nije promijenio te je iznosio 1,139 dolara.
Temeljna inflacija, koja isključuje nestabilne cijene hrane i energije, pala je na 2,4 posto u lipnju, u odnosu na 2,6 posto u svibnju, te je također bila niža od očekivanih 2,5 posto ekonomista.
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