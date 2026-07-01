Inflacija u lipnju u Hrvatskoj pala na 4,5 posto, u eurozoni na 2,8

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Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u lipnju 2026. u odnosu na lipanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,5%, a u odnosu na svibanj 2026. (na mjesečnoj razini) niže su za 0,4%, objavio je DZS.

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Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Energiju iznosi 13,2%, za Usluge 8,1%, za Hranu, piće i duhan 1,8%, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije -0,6%.

Porast stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponentu Usluge, za 1,1%, dok je pad stope promjene procijenjen za komponente Energija, za -2,9%, Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za -0,6%, te Hrana, piće i duhan, za -0,2%.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u lipnju 2026. u odnosu na lipanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,2%, a u odnosu na svibanj 2026. (na mjesečnoj razini) za 0,1%.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za lipanj 2026. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena za lipanj 2026. prema klasifikaciji ECOICOP, ver. 2 objavljuju se 15. srpnja 2026.

U eurozoni inflacija 2,8 posto

Inflacija u eurozoni pala je u lipnju više nego što se očekivalo, na 2,8 posto, što predstavlja pozitivan signal za Europsku središnju banku (ECB) koja nastoji obuzdati rast cijena potaknut ratom između Irana i Izraela.

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