INDONEZIJA
FOTO, VIDEO / Nakon erupcija vulkana pojavila se dva nova otoka, stručnjaci još ne znaju kako su nastali
Dvije nove otočne formacije pojavile su se u blizini indonezijskog vulkana Anak Krakatau nakon niza erupcija prošlog mjeseca koje su dovele do zatvaranja glavnog aerodroma u zemlji, objavili su u petak indonezijski dužnosnici.
Prema satelitskim snimkama, dvije formacije nalaze se na udaljenosti manjoj od jednog kilometra od vulkana Anak Krakatau, priopćio je indonezijski Centar za vulkanologiju i ublažavanje geoloških rizika (PVMBG).
"Prema analizi satelitskih snimki Sentinel, u okolici vulkana Anak Krakatau vidljive su dvije formacije koje nalikuju malim otocima", izjavila je dužnosnica PVMBG-a Rita Susilawati.
Ipak, prerano je te formacije nazivati "potomcima" Anak Krakatuua, dodala je Susilawati, upozorivši da još nema dovoljno podataka o njihovu podrijetlu i načinu nastanka.
Vulkan je eruptirao početkom rujna, zbog čega je bilo zatvoreno nekoliko zračnih luka diljem zemlje, a otkazano je nekoliko stotina letova. Erupcije i vulkanski pepeo poremetili su zračni promet u više dijelova Indonezije.
Nejasno podrijetlo novih formacija
Indonezijske vlasti zasad nisu provele terensko istraživanje kojim bi se utvrdilo od kakvog su materijala dvije nove formacije sastavljene i na koji su način nastale.
"Još ne možemo potvrditi jesu li te dvije formacije doista novi erupcijski centri ili samo nakupine vulkanskog materijala nastalog tijekom erupcije", rekla je Susilawati.
Slične su se pojave u prošlosti već bilježile u području Anak Krakatau. Počevši od 1927. godine, ondje se nekoliko puta pojavila kopnena masa koja je nakratko izronila iz mora, ali je potom nestala pod utjecajem erozije, sve dok se 1930. godine nije formirao trajni otok.
Ni dvije nove otočne formacije možda neće dugo opstati jer bi ih mogli erodirati valovi i ponovno potopiti, upozorila je Susilawati.
Vulkan na drugoj razini opasnosti
Vlasti upozoravaju stanovništvo i posjetitelje da se ne približavaju vulkanu na manje od tri kilometra. Anak Krakatau trenutačno se nalazi na drugoj razini opasnosti na četverostupanjskoj ljestvici upozorenja.
Sam naziv Anak Krakatau na indonezijskom znači "dijete Krakatoe". Vulkan se nalazi na području nekadašnjeg vulkana Krakatoa, čija je katastrofalna erupcija 1883. godine bila jedna od najpoznatijih i najrazornijih vulkanskih erupcija u povijesti. Procjenjuje se da je u katastrofi poginulo oko 35.000 ljudi, a velik broj žrtava posljedica je golemih tsunamija koji su nakon erupcije pogodili obale okolnih otoka.
Anak Krakatau počeo je izranjati iz mora desetljećima nakon katastrofalne erupcije, a trajna kopnena formacija na tom je području nastala 1930. godine. Vulkan je od tada više puta eruptirao.
Osam osoba nestalo uslijed erupcije
Pet novinara koji su početkom rujna izvještavali o erupciji s glisera nestalo je bez traga. Za njih se sada pretpostavlja da su poginuli, kao i za trojicu članova posade koji su se nalazili na plovilu.
Anak Krakatau nalazi se u Sundskom tjesnacu, između Jave i Sumatre, oko 150 kilometara istočno od Jakarte. Područje je geološki vrlo aktivno i na njemu se redovito bilježe vulkanske i seizmičke aktivnosti.
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