FOTO, VIDEO / Nakon erupcija vulkana pojavila se dva nova otoka, stručnjaci još ne znaju kako su nastali

Sam naziv Anak Krakatau na indonezijskom znači "dijete Krakatoe". Vulkan se nalazi na području nekadašnjeg vulkana Krakatoa, čija je katastrofalna erupcija 1883. godine bila jedna od najpoznatijih i najrazornijih vulkanskih erupcija u povijesti. Procjenjuje se da je u katastrofi poginulo oko 35.000 ljudi, a velik broj žrtava posljedica je golemih tsunamija koji su nakon erupcije pogodili obale okolnih otoka.