Inspekcije uoči Svih Svetih: utvrđene nepravilnosti na svakom trećem štandu

Tržišna inspekcija uz nadzore prodaje cvijeća i cvjetnih aranžmana u prodavaonicama i izvan prodavaonica (na štandovima, klupama i kioscima), provodi i ciljane inspekcijske prodaju tih proizvoda na daljinu putem interneta, uključujući društvene mreže. Do sada je, u tom smislu obavljeno 37 inspekcijskih nadzora, u kojima je utvrđeno 13 povreda propisa, koje su se najčešće odnosile na neregistrirano obavljanje djelatnosti trgovine cvijećem i cvjetnim aranžmanima fizičkih osoba, oglašavanje neregistrirane djelatnosti kao i neisticanje maloprodajnih cijena.