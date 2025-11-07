Irena Weber: Moramo birati između nastavka snažnog rasta plaća i obuzdavanja inflacije

Tako je odgovorila na pitanje novinarke o ovotjednoj zaključnoj izjavi Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), u kojoj se kaže i da je poticajna fiskalna politika, posebno u dijelu koji je povezan s reformom plaća u javnom sektoru, od 2024. imala važnu ulogu kad je riječ o inflaciji, da bi nastavak rasta plaća većeg od očekivanja mogao dodatno potaknuti domaću potražnju, usporiti dezinflaciju i narušiti konkurentnost, a pri čemu sugeriraju i ograničavanje rasta plaća u javnom sektoru.