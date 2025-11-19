Je li studentski minimalac dovoljan za studentski život?

„Ljetos sam išla konobariti i puno sam više zarađivala nego u Zagrebu preko godine. Cijelo vrijeme mi je kroz glavu prolazila misao hoću li prijeći limit i brinula sam hoću li uopće moći raditi kada se vratim u Zagreb. Sama se uzdržavam pa mi trebaju novci, također želim ulagati u svoje obrazovanje i ići na dodatna usavršavanja, prakse i slično, a to sve košta. Naravno, ako vidim da sam blizu limita, prestat ću raditi. Imam dovoljno da izdržim do Nove godine, ali na kraju mi neće ostati ništa", priča Magdalena.