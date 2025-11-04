Raste studentska satnica

Minimalna studentska satnica u 2026. godini iznosit će 6,56 eura neto, što je povećanje od 0,50 eura u odnosu na ovu godinu.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je na internetskim stranicama Odluku o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2026. godinu.
Minimalna naknada u idućoj godini iznosit će 6,56 eura neto, a izračunava se tako da se iznos minimalne bruto plaće u RH, sukladno posebnom propisu, podijeli sa 160.
Odluka ministra Radovana Fuchsa stupa na snagu s 1. siječnjem 2026. godine.
Minimalna studentska satnica u ovoj godini je 6,06 eura neto.
