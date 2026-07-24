Jedna od najpopularnijih turističkih destinacija na svijetu nudi 700 eura građanima koji dovedu turiste

Po podacima objavljenim na turističkoj internetskoj stranici Dubaija, u sklopu programa "Dubai Invite" koji organizira Odjel za ekonomiju i turizam emirata, stanovnici koji iz inozemstva dovedu prijatelje i rodbinu zauzvrat će dobiti niz pogodnosti, poput popusta na hotelski smještaj, obroke u restoranima i ulaznice za turističke atrakcije.