ICC
Međunarodni kazneni sud odbacuje nove sankcije SAD-a: "Potkopavaju vladavinu prava"
Međunarodni kazneni sud je u srijedu čvrsto odbacio sankcije koje ju Sjedinjene Američke Države uvele njegovoj predsjednici Tomoko Akane.
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"Ove sankcije su očiti napad na neovisnost nepristrane sudske ustanove", objavio je sud sa sjedištem u Haagu u srijedu.
Osim Akane, američka vlada sankcije namjerava uvesti i višem senegalskom pravniku Abdoulayu Seyeu.
Sud je kazao da te mjere "potkopavaju vladavinu prava" i ugrožavaju međunarodni pravni poredak.
Američki državni tajnik Marco Rubio je sankcije nazvao opravdanima jer su obje osobe bile uključene u napore ICC-a da istraži ili uhiti javne dužnosnike čije vlade ne priznaju nadležnost suda. Povrh SAD-a, to ne čine ni Izrael ni Rusija.
Sud je ponovo potvrdio da će "nastaviti posve izvršavati svoju obvezu neovisno i nepristrano, u potpunom skladu s Rimskim statutom te u interesu žrtava međunarodnih zločina".
Seye je jedan od glavnih tužitelja u istrazi protiv izraelskog premijeraBenjamina Netanyahua zbog navodnih ratnih zločina u Pojasu Gaze. ICC je izdao nalog za uhićenjem Netanyahua 2024.
Sud se suočava s velikim pritiskom američke vlade, prvenstveno zbog istrage protiv Netanyahua. Sankcije se djelatnicima suda uvode od početka 2025.
Prema ICC-u, američke sankcije sada pogađaju devet od 18 sudaca, oboje zamjenika glavnog tužitelja, bivšeg glavnog tužitelja te jednog djelatnika iz SAD-a.
Sankcije uključuju zamrzavanje imovine u američkim bankama te onemogućavanje korištenja financijskih usluga koje pružaju američke banke.
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