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ICC

Međunarodni kazneni sud odbacuje nove sankcije SAD-a: "Potkopavaju vladavinu prava"

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Hina
|
19. kol. 2026. 14:54
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JOHN THYS/AFP

Međunarodni kazneni sud je u srijedu čvrsto odbacio sankcije koje ju Sjedinjene Američke Države uvele njegovoj predsjednici Tomoko Akane.

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"Ove sankcije su očiti napad na neovisnost nepristrane sudske ustanove", objavio je sud sa sjedištem u Haagu u srijedu.

Osim Akane, američka vlada sankcije namjerava uvesti i višem senegalskom pravniku Abdoulayu Seyeu.

Sud je kazao da te mjere "potkopavaju vladavinu prava" i ugrožavaju međunarodni pravni poredak.

Američki državni tajnik Marco Rubio je sankcije nazvao opravdanima jer su obje osobe bile uključene u napore ICC-a da istraži ili uhiti javne dužnosnike čije vlade ne priznaju nadležnost suda. Povrh SAD-a, to ne čine ni Izrael ni Rusija.

Sud je ponovo potvrdio da će "nastaviti posve izvršavati svoju obvezu neovisno i nepristrano, u potpunom skladu s Rimskim statutom te u interesu žrtava međunarodnih zločina".

Seye je jedan od glavnih tužitelja u istrazi protiv izraelskog premijeraBenjamina Netanyahua zbog navodnih ratnih zločina u Pojasu Gaze. ICC je izdao nalog za uhićenjem Netanyahua 2024.

Sud se suočava s velikim pritiskom američke vlade, prvenstveno zbog istrage protiv Netanyahua. Sankcije se djelatnicima suda uvode od početka 2025.

Prema ICC-u, američke sankcije sada pogađaju devet od 18 sudaca, oboje zamjenika glavnog tužitelja, bivšeg glavnog tužitelja te jednog djelatnika iz SAD-a.

Sankcije uključuju zamrzavanje imovine u američkim bankama te onemogućavanje korištenja financijskih usluga koje pružaju američke banke.

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