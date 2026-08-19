Požar na Dinari: Vatrogastvu se u gašenju pridružile kopnene i zračne snage Hrvatske vojske

Ivo Cagalj/PIXSELL

Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na području Dinare- Suvog vrha u Šibensko- kninskoj županiji gdje vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod Oružanih snaga RH, uz potporu protupožarnog aviona, izvijestili su u srijedu iz Ministarstva obrane.

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Pripadnici kopnenih snaga Hrvatske vojske angažirani su na požarištu na Dinari u koordinaciji s nadležnim vatrogasnim službama.

Na istoj lokaciji u gašenje požara uključena su i dva kanadera i dva Air Tractora.

Istodobno, dva kanadera angažirana su na gašenju požara u Bosni i Hercegovini na temelju Odluke Vlade RH o pružanju humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini.

Iz MORH-a su podsjetili da je Hrvatska vojska tijekom ovogodišnje protupožarne sezone kontinuirano angažirana u pružanju pomoći civilnim službama, odnosno u gašenju požara sa svojim zračnim, ali prema potrebi i kopnenim snagama.