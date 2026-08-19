OSOBNI PODACI
Novi navodni napad srpskih hakera: Tvrde da su iz HZMO-a ukrali podatke 105.000 građana
Hakerska skupina INF Grupa tvrdi da je provalila u sustav Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i objavila osobne podatke čak 105.000 hrvatskih građana. Iz HZMO-a i MUP-a zasad nemaju potvrdu da je do napada došlo.
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Skupina koja se predstavlja kao INF Grupa tvrdi da je upala u bazu podataka HZMO-a te ukrala i javno objavila podatke 105.000 hrvatskih građana. Prema njihovim navodima, među objavljenim podacima nalaze se imena i prezimena, brojevi telefona, OIB-ovi i adrese e-pošte.
Hakeri tvrde da podatke nisu objavili kako bi tražili otkupninu, već da su ih odlučili učiniti javno dostupnima „iz principa“, prenosi Dnevnik.hr
Tvrde da napadi na Hrvatsku nisu slučajnost
U svojoj objavi skupina navodi da se želi nametnuti kao ozbiljna prijetnja na nacionalnoj razini, a ne tek kao prolazna smetnja hrvatskim institucijama.
Napade na hrvatske sustave povezuju s nedavnim događajima u Hrvatskoj, poručujući da „šutnja nije strategija“ te da je njihovim napadima cilj poslati poruku.
Riječ je o tvrdnjama same hakerske skupine koje zasad nisu neovisno potvrđene.
Informaciju smo pokušali provjeriti u HZMO-u i MUP-u. Iz obje institucije dobili smo odgovor da u trenutku upita nisu imali informaciju o sigurnosnom incidentu odnosno upadu u sustav.
Istaknuli su da će dodatno provjeriti navode i povratno se javiti s informacijama.
Kontaktirali smo i Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP), no do objave teksta nismo dobili odgovor.
INF Grupa već napadala hrvatske institucije
Ovo nije prvi put da INF Grupa tvrdi da je došla do podataka iz hrvatskih institucija. Skupina je i ranije objavljivala navode o napadima na domaće sustave.
Prije desetak dana tvrdili su da su ukrali podatke 86.000 hrvatskih građana iz pravosudnog sustava.
Za sada, međutim, nema službene potvrde da su najnoviji navodi o navodnoj krađi podataka iz HZMO-a točni. Ako se tvrdnje pokažu vjerodostojnima, riječ bi bila o ozbiljnom sigurnosnom incidentu koji bi mogao zahvatiti velik broj građana.
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