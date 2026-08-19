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pomoć vatrogascima

Gori na Dinari: Požar gase dva kanadera, na terenu i vojska

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19. kol. 2026. 14:57
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Arhiva MORH/ T. Brandt

Kopnene snage Hrvatske vojske ponovno su danas angažirane na gašenju požara na području Dinare, kod Suvog vrha u Šibensko-kninskoj županiji, priopćilo je Ministarstvo obrane.

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Na požarište je upućen jedan protupožarni vod Oružanih snaga koji pomaže vatrogascima na terenu.

Pripadnici Hrvatske vojske angažirani su u koordinaciji s nadležnim vatrogasnim službama, a raspoređeni su prema stanju i potrebama na požarištu.

U gašenju požara iz zraka sudjeluju dva Canadaira CL-415 i dva Air Tractora AT-802.

Istodobno su još dva Canadaira CL-415 angažirana na gašenju požara u Bosni i Hercegovini, temeljem odluke Vlade o pružanju humanitarne pomoći toj zemlji.

Ministarstvo obrane navodi da je Hrvatska vojska tijekom ovogodišnje protupožarne sezone kontinuirano uključena u pomoć civilnim službama, prije svega zračnim snagama, a prema potrebi i pripadnicima kopnene vojske.

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