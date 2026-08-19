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potrga joša traje

Ovo je muškarac koji je pobjegao policajcima u Velikoj Gorici

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19. kol. 2026. 16:24
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PU Zagrebačka

Muškarac (47) jučer je poslijepodne pobjegao policajcima ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Policija je objavila njegovu fotografiju i opis te poziva građane da pomognu u potrazi.

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Zagrebačka policija intenzivno traga za 47-godišnjim muškarcem koji se jučer oko 14.20 sati oteo policajcima i pobjegao u Velikoj Gorici, piše Dnevnik.hr.

Prema informacijama policije, muškarac se prilikom ulaska u službeno policijsko vozilo istrgnuo policijskim službenicima te pobjegao Ulicom Hrvatske bratske zajednice u smjeru Cvjetnog naselja. Nakon toga mu se izgubio trag.

Sud mu odredio istražni zatvor

Muškarcu je prije bijega sutkinja Županijskog suda odredila istražni zatvor zbog kaznenih djela neizvršavanja sudske odluke i povrede djetetovih prava.

Policija je objavila i njegov detaljan opis kako bi građanima olakšala prepoznavanje.

Riječ je o muškarcu visokom između 175 i 180 centimetara, mršave tjelesne građe i plavih očiju. Ima dužu svijetlosmeđu prosijedu kosu vezanu u rep te prosijede brkove i bradu srednje dužine.

U trenutku bijega nosio je crvenu majicu kratkih rukava s natpisom „PREFA“ na prednjoj strani i sive kratke hlače.

Policija poziva građane na oprez

Policija moli sve koji imaju informacije o njegovom mogućem kretanju ili lokaciji da ih što prije dojave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu 192.

Ako ga građani uoče, policija posebno upozorava da mu se ne približavaju i ne pokušavaju stupiti u kontakt, već da odmah obavijeste policiju.

Potraga za muškarcem i dalje traje.

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