potrga joša traje
Ovo je muškarac koji je pobjegao policajcima u Velikoj Gorici
Muškarac (47) jučer je poslijepodne pobjegao policajcima ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Policija je objavila njegovu fotografiju i opis te poziva građane da pomognu u potrazi.
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Zagrebačka policija intenzivno traga za 47-godišnjim muškarcem koji se jučer oko 14.20 sati oteo policajcima i pobjegao u Velikoj Gorici, piše Dnevnik.hr.
Prema informacijama policije, muškarac se prilikom ulaska u službeno policijsko vozilo istrgnuo policijskim službenicima te pobjegao Ulicom Hrvatske bratske zajednice u smjeru Cvjetnog naselja. Nakon toga mu se izgubio trag.
Sud mu odredio istražni zatvor
Muškarcu je prije bijega sutkinja Županijskog suda odredila istražni zatvor zbog kaznenih djela neizvršavanja sudske odluke i povrede djetetovih prava.
Policija je objavila i njegov detaljan opis kako bi građanima olakšala prepoznavanje.
Riječ je o muškarcu visokom između 175 i 180 centimetara, mršave tjelesne građe i plavih očiju. Ima dužu svijetlosmeđu prosijedu kosu vezanu u rep te prosijede brkove i bradu srednje dužine.
U trenutku bijega nosio je crvenu majicu kratkih rukava s natpisom „PREFA“ na prednjoj strani i sive kratke hlače.
Policija poziva građane na oprez
Policija moli sve koji imaju informacije o njegovom mogućem kretanju ili lokaciji da ih što prije dojave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu 192.
Ako ga građani uoče, policija posebno upozorava da mu se ne približavaju i ne pokušavaju stupiti u kontakt, već da odmah obavijeste policiju.
Potraga za muškarcem i dalje traje.
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