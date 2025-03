Sedam dobrih savjeta za štednju

Podijeli :

Lako je pomisliti da je mirovina daleko. Čak i dok se približavamo velikom danu, čini se predaleko. Ali jednog dana, doći ćete do toga i želite biti sigurni da ste maksimizirali svoju ušteđevinu kako biste bili u najboljoj mogućoj poziciji. Ovi praktični savjeti mogu vam pomoći da to postignete.

Prije nego što prijeđemo na same praktične savjete, poradite na tome da ispravite svoj način razmišljanja, piše BestLife. Kao što je Jonathan Swift jednom rekao: “Mudar čovjek treba imati novac u glavi, ali ne u srcu.” Kada je riječ o financijama, razmišljanje o toj temi na racionalan, produktivan način pola je uspjeha. Bit će dobrih vremena (razmislite o povišicama, bonusima ili čak otvaranju novog posla) i izazovnih vremena, a ako imate na umu dugoročan pogled na temu, poboljšat ćete svoje izglede za uspjeh.

Pametno birajte namirnice

Ovo se može činiti kao čudno mjesto za početak, ali svi moramo jesti, zar ne? Budući da je to za mnoge tjedni ili dvotjedni trošak, ovisno o vašim kupovnim navikama, to je također jedan od najsigurnijih načina da krenete u jednom od dva smjera: Uštedite mnogo novca ili budete rastrošni. Uzmite u obzir ove praktične savjete za uštedu namirnica kao što je sastavljanje popisa unaprijed, traženje akcija, odabir robne marke trgovine i dosljedno procjenjivanje onoga što ne jedete kako biste izbjegli rasipanje. Uštedjeti dodatni cent tu i tamo nije mnogo, ali ako to činite dosljedno, cijelo vrijeme, uštedjet ćete.

Prestanite kupovati stvari koje vam ne trebaju

Klasika: Produljena jamstva. Još jedan uobičajeni način rasipanja novca: Neiskorištene pretplate ili članstva. Ali to se odnosi i na artikle veće cijene: Nove automobile, otmjenu odjeću, veću kuću ili stvari koje vam vjerojatno ne trebaju. Iznenadit ćete se koliko brzo će se uštede gomilati ako pazite na ove stvari.

Razvijte zdravu strategiju ulaganja

Kao što Trinity College ističe u svom “Vodiču za početnike do mirovine”, važna komponenta je da vaš novac traje, a to znači “zdravu strategiju ulaganja”. Ako to nije nešto o čemu ste prije razmišljali, posvetite malo vremena istraživanju, razgovarajte s financijskim savjetnikom ili se povežite sa svojom bankom ili tvrtkom koja sponzorira vaš mirovinski plan jer i oni često mogu pomoći. Postoji mnogo resursa koji vam mogu pomoći.

Dok razmišljate o investicijskoj strategiji, upoznajte se sa opcijama štednje – bilo da se radi o štednom računu s visokim prinosom, obrazovanju ili nečem trećem, znajte čime raspolažete.

Usredotočite se na štednju

Počnite štedjeti, nastavite štedjeti i držite se svojih ciljeva.

Sasvim je u redu započeti s malim ulozima i s vremenom ih povećavati. Bit će trenutaka kada ćete morati štedjeti malo manje, one teške situacije s kojima se svi s vremena na vrijeme suočavamo, ali budite sigurni da imate plan kako se ponovno uskladiti sa štednjom kada budete mogli.

Jedan savjet financijske stručnjakinje Rebecce Awram, savjetnice za hipotekarna pitanja u Seniors Lending Centre, jest da se usporedite s referentnim vrijednostima štednje preporučenim za vašu dobnu skupinu. Postoji mnogo popisa koji se temelje na tome gdje biste trebali biti i redovito se ažuriraju. Na temelju toga prilagodite svoju strategiju štednje.

Pratite svoje navike trošenja

Zvuči dovoljno jednostavno, ali ako već neko vrijeme niste kontrolirati kako trošite novac, vrijedi se podsjetiti. Usredotočite se na osnovne stvari, potražite područja na kojima možete uštedjeti, a zatim pronađite načine da povećate svoj prihod kao što je pronalaženje novog poslodavaca i druge prilike.

Povećajte svoje prihode

Bilo da se radi o poduci, čuvanju djece, čuvanju kućnih ljubimaca, košnji travnjaka, odabiru nekog ugovora ili slobodnog posla ili nečeg drugog temeljenog na vašoj stručnosti i pozadini, postoji mnogo načina za stvaranje prihoda sa strane. To može napraviti velika razlika i pomoći vam da uštedite malo više.

Počnite s malim ulozima

Doslovno započnite bilo gdje. Imate puno više opcija nego što mislite: Radite na uklanjanju svojih dugova, automatizirajte dodatni postotak vaše plaće u mirovinske fondove, usredotočite se na ulaganja koja se mogu povećati tijekom vremena, koristite kupone ili koristite alate za povrat novca. Male promjene sada mogu dovesti do velikih nagrada u budućnosti.

