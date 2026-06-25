Kaufland kažnjen s 300.000 eura!

U tom postupku utvrdio je da je ta tvrtka poslovala s jednim od dobavljača na osnovi ugovora kojim je ugovorila plaćanje naknade za uslugu koja u trenutku plaćanja neće biti pružena i naplaćivala naknadu za uslugu koju nije pružila. Nadalje, jednom od dobavljača Kaufland je naplatio naknadu za uslugu oglašavanja koje je proveo sam, bez izričitog pisanog zahtjeva dobavljača i bez da se plaćanje temeljilo na objektivnim i razumnim procjenama. Uz to je jednom od dobavljača izvršavao plaćanja u rokovima duljim od 30 dana za pokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode, naveli su iz AZTN-a.