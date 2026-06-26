veliki interes ulagača
Kina korača prema multipolarnom svijetu: Peking izdaje obveznice u Eurima
Kina je u Luksemburgu izdala državne obveznice u vrijednosti od pet milijardi eura, objavilo je ministarstvo financija u petak, uz veliki interes ulagača, prema višestruko većoj ukupnoj vrijednosti prikupljenih ponuda.
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Izdanje je obuhvatilo petogodišnje obveznice u vrijednosti od 2,5 milijarde eura, te osmogodišnje obveznice u vrijednosti od 1,5 milijardi eura.
Preostalu milijardu eura Kina je namaknula obveznicom s rokom dospijeća od 12 godina. Kuponska kamata za petogodišnje obveznice iznosila je 2,768 posto, za osmogodišnje 2,966 posto, a za 12-godišnje 3,212 posto, objavilo je ministarstvo.
Ukupna vrijednost prikupljenih ponuda iznosila je 24,8 milijardi eura, istaknuli su. Kina je prvi puta u Luksemburgu izdala obveznice denominirane u eurima u studenom prošle godine, podsjeća Reuters.
Ministarstvo financija tada je izdanjem četverogodišnjih i sedmogodišnjih obveznica prikupilo četiri milijarde eura, objavila je francuska banka Credite Agricole, koja je upravljala izdanjem, uz ukupnu vrijednost ponuda na vrhuncu upisa od čak 104,5 milijardi eura.
Ponude za četverogodišnje obveznice premašile su u konačnici traženi iznos za 23,5 puta, a one za sedmogodišnje za čak 26,5 puta, navela je francuska banka.
Kina je u 2025. izdala državne obveznice denominirane u juanima, eurima i dolarima, napomenuli su.
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