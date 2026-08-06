Načelnik općine za N1
Lasić: Kroz Konavle je u jednom vikendu prošlo više od 40 tisuća ljudi, čekalo se i do 15 sati
Načelnik Općine Konavle Božo Lasić gostovao je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je govorio o prometnom kolapsu koji je prošlog vikenda pogodio krajnji jug Hrvatske, turističkoj sezoni, promjenama navika gostiju te cijenama.
Kazao je kako je kroz Konavle tijekom vikenda prošlo između 14 i 15 tisuća vozila te više od 40 tisuća ljudi.
"To vam je otprilike pet puta koliko su Konavle uopće velike. Naravno da je to izgledalo uistinu kaotično, imali smo velike probleme, ali moram reći da je vrhunski posao policija odradila i spriječila nekakve veće neugodnosti koje su se mogle dogoditi", rekao je.
Dodao je kako su ljudi u kolonama čekali između 12 i 15 sati, što je izazvalo nervozu i među putnicima i među lokalnim stanovništvom.
"Ljudi ne mogu s posla doći do svojih kuća, ne možete jednostavno normalno funkcionirati."
Istaknuo je da je najveća bojazan bila mogućnost prometne nesreće ili požara dok su prometnice bile potpuno zakrčene.
"Nakon svega sanirali smo ogromne količine otpada koje su bile usput, a sada čekamo novi vikend i nadamo se da neće biti ovakva gužva kao što je bila prošli put."
"Poklopilo se više okolnosti"
Lasić smatra da je do velikih gužvi došlo zbog nekoliko okolnosti koje su se dogodile u isto vrijeme.
"Prvo je Ferragosto počeo u Italiji, potom je isto tako počeo školski raspust u zapadnoj Europi, i naravno, ljudi su svi htjeli, poglavito albanska populacija, pa i makedonska, doći do svojih kuća sa svojim obiteljima."
Najavio je da će sa Stožerom civilne zaštite i policijom razgovarati o pripremama za predstojeći vikend, ali je naglasio da protočnost prometa ponajprije ovisi o graničnim prijelazima.
"Ne možemo mi utjecati na protočnost. Protočnost je tolika kolika je na granici. Hrvatska granica i granica Crne Gore je blizu i tu je jedan dodatni problem. Kad se zakrči njima, kad se zakrči nama, onda imamo problem."
"Sezona je dobra"
Govoreći o turističkoj sezoni u Konavlima, Lasić je rekao da je lipanj bio u plusu od dva do tri posto, dok je srpanj na razini prošle godine.
"Mi smo pretežito avionska destinacija. Oko 40 posto gostiju dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva i zasad možemo biti zadovoljni."
Istaknuo je da uspješnost sezone ne treba promatrati isključivo kroz broj dolazaka.
"Nije samo bitno koliko je gostiju došlo i koliko nas je posjetilo, nego je bitno koliko je lokalno stanovništvo zadovoljno i koliko funkcionira cijeli taj sustav."
Dodao je kako Konavle imaju razvijenu komunalnu infrastrukturu, posebno kanalizaciju, vodu i odvodnju, što smatra važnim za kvalitetu života i turizma.
"Gosti danas žele obići više destinacija"
Lasić kaže da se posljednjih godina mijenjaju navike turista.
"Dolaze nove generacije koje imaju sasvim neka druga razmišljanja i neke druge želje."
Istaknuo je kako današnji gosti više ne ostaju tjedan ili dva na jednom mjestu, nego žele obići više destinacija.
"Doći će u Konavle, Cavtat, Kotor, Cetinje, Mostar, Dubrovnik. Ostaju dva do tri dana i onda nastavljaju dalje."
Dodao je da su se Konavle na takve promjene nastojale prilagoditi razvojem agroturizma i novih sadržaja.
"Istina je da gosti manje troše"
Govoreći o potrošnji, Lasić je rekao da turisti danas troše manje, ali i da smatra kako je Hrvatska postala skupa destinacija.
"Istina je da manje troše, ali isto je tako činjenica da smo mi kao destinacija zasigurno skupi."
Ocijenio je i da cijene nisu primjerene, podsjetivši da je država, kako je rekao, intervenirala kroz cijene energenata i druge mjere kako bi spriječila njihov rast.
"Po meni, cijene nisu primjerene, nisu onolike kolike su."
"Lokalna samouprava došla je u tešku situaciju"
Govoreći o cijenama, Lasić je rekao da smatra kako turisti danas troše manje, ali i da je Hrvatska postala skuplja destinacija.
"Istina je da manje troše, ali isto je tako činjenica da smo mi kao destinacija zasigurno skupi."
Dodao je kako, po njegovu mišljenju, cijene "nisu primjerene", posebno zato što je država godinama intervenirala kako bi spriječila njihov rast.
"Od cijene energenata, električna energija je postala, po meni, jeftina, prejeftina. Vlada je radila pritisak i na lokalnu samoupravu da ne poveća komunalnu naknadu, doprinose i tako dalje. I to smo mi sve činili."
Istaknuo je da su zbog toga mnoge jedinice lokalne samouprave danas u zahtjevnoj financijskoj situaciji.
"Došli smo u jednu situaciju, kao što je u Njemačkoj i u drugim državama, da je funkcija lokalne samouprave došla u pitanje, jer godinama nismo povećavali cijene - ni boravka u vrtićima, ni komunalne naknade, doprinose ni lokalne poreze."
Dodao je kako su tome pridonijeli i politički razlozi jer lokalni čelnici nisu željeli povećavati cijene.
"To su problemi s kojima se suočavamo i koje ćemo jednostavno morati u hodu rješavati."
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