Prije nešto više od godine dana Kina je priopćenjem svog Ministarstva trgovine uvela izvozna ograničenja na sedam rijetkih zemnih metala - samarij, gadolinij, terbij, disprozij, lutecij, skandij i itrij te na magnete koji ih sadrže. Potez koji je kineska diplomacija nazvala "nediskriminatornim" ubrzo se pokazao jednim od najučinkovitijih ekonomskih instrumenata u modernoj geopolitici.