Ženi pozlilo na plaži, spašena nakon spektakularnog slijetanja pilota helikoptera

Plan je bio sletjeti na obližnji mol, no zbog ribarskih mreža, opreme i drugih prepreka posada je procijenila da bi takav manevar bio previše rizičan. Nakon kratkog izviđanja pilot je donio odluku da medicinski tim iskrca iz lebdećeg helikoptera na obližnje stijene, odakle su liječnici i medicinski tehničari brzo stigli do unesrećene.