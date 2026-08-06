drama na hvaru
Ženi pozlilo na plaži, spašena nakon spektakularnog slijetanja pilota helikoptera
Ljetni dan na plaži u Zavali na južnoj strani otoka Hvara u srijedu poslijepodne pretvorio se u dramatičnu borbu za život nakon što je mlađoj ženi iznenada pozlilo. Zahvaljujući brzoj reakciji prolaznika i pravodobnoj intervenciji Helikopterske hitne medicinske službe (HEMS), žena je zbrinuta i prevezena u bolnicu.
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Prema riječima svjedokinje koja je prva priskočila u pomoć, žena se oko 14.30 sati nalazila u hladu te je sa suprugom krenula prema obližnjem ugostiteljskom objektu kada se iznenada srušila. Izgubila je svijest, poplavjela i nije pokazivala gotovo nikakve znakove života.
Dok je njezin suprug u šoku dozivao pomoć, okupljeni građani odmah su reagirali. Ženu su okrenuli na bok kako bi spriječili gušenje, polijevali je hladnom vodom i pozvali hitne službe putem broja 112.
U početku je bilo procijenjeno da bi kopnena ekipa Hitne pomoći do Zavale stigla tek za četrdesetak minuta, zbog čega je aktiviran HEMS. Helikopter je, prema riječima svjedoka, stigao za svega 18 minuta od poziva, pišu Leona Šiljeg i Katarina Dimitrijević Hrnjkaš za RTL.
Plan je bio sletjeti na obližnji mol, no zbog ribarskih mreža, opreme i drugih prepreka posada je procijenila da bi takav manevar bio previše rizičan. Nakon kratkog izviđanja pilot je donio odluku da medicinski tim iskrca iz lebdećeg helikoptera na obližnje stijene, odakle su liječnici i medicinski tehničari brzo stigli do unesrećene.
Svjedoci opisuju prizor kao iznimno zahtjevan. Zbog snažnog strujanja zraka koje stvaraju propeleri u zrak su letjeli ručnici, ribarske mreže i morska pjena, dok je helikopter lebdio neposredno iznad tla kako bi omogućio iskrcavanje medicinskog tima.
Liječnici su odmah započeli pružati hitnu medicinsku pomoć, uključujući infuziju i potrebnu terapiju, nakon čega je žena počela pokazivati znakove oporavka. Nakon gotovo 45 minuta zbrinjavanja na mjestu događaja, helikopter se ponovno spustio na stijene, gdje je pacijentica ukrcana i prevezena u bolnicu.
Prema informacijama koje su dobili svjedoci, sumnja se da je uzrok njezina kolapsa bila toplinska iscrpljenost, iako se u trenutku kada joj je pozlilo nalazila u hladu.
Pilot HEMS-a Igor Delić pojasnio je da je odluka o iskrcavanju medicinskog tima iz lebdenja donesena nakon procjene da slijetanje nije moguće izvesti na siguran način. Istaknuo je kako je riječ o standardnoj operativnoj proceduri koju posade redovito uvježbavaju, posebno za intervencije na otocima i drugim teško dostupnim lokacijama.
Dodao je da ovakve situacije nisu rijetkost te da su svi članovi HEMS-a osposobljeni za izvođenje zahtjevnih manevara u otežanim uvjetima, pri čemu je sigurnost pacijenata i posade uvijek na prvom mjestu.
Mještani i brojni svjedoci nakon intervencije nisu skrivali oduševljenje profesionalnošću medicinskog tima i pilota. Posebno su istaknuli njihovu smirenost, stručnost i brzinu reakcije, a među okupljenima se pojavila i inicijativa da se članovima HEMS-a javno oda priznanje za uspješno izvedenu akciju spašavanja.
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