Peking o SAD-Iran dogovoru
Kina: Sve relevantne strane, uključujući Izrael, trebale bi djelovati u korist, a ne štetu diplomacije
Peking je u četvrtak izjavio da pozdravlja potpisivanje memoranduma o razumijevanju između predsjednika SAD-a i Irana kojim se poziva na trenutni prekid neprijateljstava te je pozvao obje strane na kompromis u sljedećoj fazi pregovora.
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Potpisivanje "ima pozitivan značaj za smirivanje napetosti i jačanje trenutačnog zamaha prema prekidu vatre. Kina pozdravlja ovaj razvoj događaja i nada se da će sve uključene strane, uključujući Sjedinjene Države i Iran, poštovati duh sporazuma i savjesno ispunjavati svoje obveze", rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.
"Kina se nada da će i Sjedinjene Države i Iran pristupiti drugoj fazi pregovora racionalno i pragmatično te napraviti uzajamne ustupke", dodao je tijekom redovite konferencije za novinare u Pekingu.
Glasnogovornik je podsjetio na kineske diplomatske napore i podršku pakistanskom posredovanju. Kina "će nastaviti igrati aktivnu i konstruktivnu ulogu u postizanju trajnog mira i stabilnosti na Bliskom istoku i u regiji Zaljeva", rekao je.
"U ovom kritičnom trenutku, sve relevantne strane, uključujući Izrael, trebale bi djelovati u interesu regionalnog mira i stabilnosti“ i u korist diplomacije "a ne na njihovu štetu“, odgovorio je na pitanje o nastavku izraelskih vojnih operacija u Libanonu.
Okvirni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana stupio je na snagu odmah nakon potpisivanja, rekao je pakistanski premijer Šehbaz Šarif rano u četvrtak. Šarif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma, rekao je na X-u da će Iran "odmah ponovno otvoriti" Hormuški tjesnac i da će SAD "odmah" ukinuti svoju pomorsku blokadu iranskih luka.
Ranije su glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei i američki dužnosnik izjavili da su američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškian potpisali sporazum.
Prema američkom novinskom portalu Axios, koji se pozvao na dvije osobe upoznate s tim pitanjem, cilj ranijeg potpisivanja bilo je brže ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
Trump je naglasio da sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio je obnovom vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete.
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