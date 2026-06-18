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Peking o SAD-Iran dogovoru

Kina: Sve relevantne strane, uključujući Izrael, trebale bi djelovati u korist, a ne štetu diplomacije

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Hina
|
18. lip. 2026. 11:24
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Chinese President Xi Jinping and his wife first lady Peng Liyuan disembark at Pyongyang Airport during Xi's state visit to Pyongyang, North Korea
KCNA via REUTERS

Peking je u četvrtak izjavio da pozdravlja potpisivanje memoranduma o razumijevanju između predsjednika SAD-a i Irana kojim se poziva na trenutni prekid neprijateljstava te je pozvao obje strane na kompromis u sljedećoj fazi pregovora.

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Potpisivanje "ima pozitivan značaj za smirivanje napetosti i jačanje trenutačnog zamaha prema prekidu vatre. Kina pozdravlja ovaj razvoj događaja i nada se da će sve uključene strane, uključujući Sjedinjene Države i Iran, poštovati duh sporazuma i savjesno ispunjavati svoje obveze", rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.

"Kina se nada da će i Sjedinjene Države i Iran pristupiti drugoj fazi pregovora racionalno i pragmatično te napraviti uzajamne ustupke", dodao je tijekom redovite konferencije za novinare u Pekingu.

Glasnogovornik je podsjetio na kineske diplomatske napore i podršku pakistanskom posredovanju. Kina "će nastaviti igrati aktivnu i konstruktivnu ulogu u postizanju trajnog mira i stabilnosti na Bliskom istoku i u regiji Zaljeva", rekao je.

"U ovom kritičnom trenutku, sve relevantne strane, uključujući Izrael, trebale bi djelovati u interesu regionalnog mira i stabilnosti“ i u korist diplomacije "a ne na njihovu štetu“, odgovorio je na pitanje o nastavku izraelskih vojnih operacija u Libanonu.

Okvirni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana stupio je na snagu odmah nakon potpisivanja, rekao je pakistanski premijer Šehbaz Šarif rano u četvrtak. Šarif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma, rekao je na X-u da će Iran "odmah ponovno otvoriti" Hormuški tjesnac i da će SAD "odmah" ukinuti svoju pomorsku blokadu iranskih luka.

Ranije su glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei i američki dužnosnik izjavili da su američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškian potpisali sporazum.

Prema američkom novinskom portalu Axios, koji se pozvao na dvije osobe upoznate s tim pitanjem, cilj ranijeg potpisivanja bilo je brže ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Trump je naglasio da sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio je obnovom vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete.

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