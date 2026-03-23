Kina ograničava cijene benzina i dizela

Kina je privremeno ograničila maloprodajne cijene benzina i dizela, prvi puta u gotovo 13 godina, kako bi ublažila posljedice naglog skoka cijena nafte na međunarodnim tržištima.
Cilj je ublažiti financijski pritisak na potrošače i osigurati stabilne ekonomske i društvene uvjete, objašnjava Nacionalna komisija za razvoj i reforme (NCRC), .
U okviru važećeg mehanizma formiranja cijena, benzin i dizel trebali su od ponoći 23. ožujka poskupjeti za 2205 juana (oko 319 američkih dolara) odnosno za 2120 juana po toni.
Zahvaljujući kontrolnom mehanizmu povećanje će biti znatno blaže pa će tako tona benzina biti skuplja za 1160 juana, a tona dizela za 1115 juana.
Mehanizam nije aktiviran od 2013. i uspostave važećeg sustava određivanja cijena goriva.
Komisija je najavila i daljnje korake, uključujući usmjeravanje rafinerija i distributera na bolju koordinaciju proizvodnje i transporta naftnih derivata kako bi se osigurala stabilna opskrba tržišta.
U planu su i pojačani nadzor i inspekcije, u suradnji s nadležnim tijelima, i stroge kazne za kršenje odredbi, uključujući nepoštivanje državne cjenovne politike kako bi se osigurao red na tržištu i zaštitili interesi potrošača, naveli su u NCRC-u.
