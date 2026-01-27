Kinezi postaju najveći dioničari Pume

Kako bi proširila svoju prisutnost na međunarodnim tržištima, Anta Sports (Fila, Wilson, Salomon itd.) preuzet će otprilike 29% dionica Pume, koje su do sada pripadale holding tvrtki francuskog milijardera Francoisa Pinaulta, vlasnika Keringa (Gucci, Saint Laurent), koji je bio glavni dioničar Pume.