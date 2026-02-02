Koliko zarađuju vozači tramvaja u Njemačkoj?

Osnova za plaćanje u Frankfurtu je kolektivni ugovor za lokalni prijevoz (TV-N Hessen). U prvom stupnju, tablične bruto plaće za vozače tramvaja i podzemne željeznice kreću se između 3.120 i 3.470 eura, ovisno o platnoj skupini. S godinama radnog iskustva plaća raste u stupnjevima – obično nakon 3, 6, 9, 12 i 15 godina. Od 1. svibnja 2026. kolektivnim ugovorom predviđeno je novo povećanje tabličnih vrijednosti.