Koliko zarađuju vozači tramvaja u Njemačkoj?

U aktualnom oglasu za posao, frankfurtsko prometno poduzeće (VGF) ciljano traži radnike koji žele promijeniti zanimanje i postati vozači. Preduvjet je obuka koja traje oko tri mjeseca. Tijekom tog razdoblja tvrtka plaća 3.403,64 eura bruto mjesečno. Nakon završene obuke, mjesečna bruto plaća raste na 3.554,94 eura.
Na taj iznos dodaju se dodaci za smjenski rad, poput rada noću ili nedjeljom. Također, kolektivni ugovor predviđa godišnju posebnu isplatu (božićnicu) koja iznosi 90 posto mjesečne plaće i obično se isplaćuje u studenom, piše Fenix magazin.
Plaće prema kolektivnom ugovoru
Osnova za plaćanje u Frankfurtu je kolektivni ugovor za lokalni prijevoz (TV-N Hessen). U prvom stupnju, tablične bruto plaće za vozače tramvaja i podzemne željeznice kreću se između 3.120 i 3.470 eura, ovisno o platnoj skupini. S godinama radnog iskustva plaća raste u stupnjevima – obično nakon 3, 6, 9, 12 i 15 godina. Od 1. svibnja 2026. kolektivnim ugovorom predviđeno je novo povećanje tabličnih vrijednosti.
U Frankfurtu se dodatno isplaćuje i dodatak za aglomeraciju (područje visoke gustoće naseljenosti) od 40 centi po radnom satu, što za puno radno vrijeme iznosi oko 66 eura mjesečno.
