Nova krvna grupa otkrivena nakon 50 godina misterije: Liječnici izvadili krv trudnice i u čudu promatrali rezultate

Takav je slučaj i s novim sustavom. Prethodna istraživanja pokazala su da više od 99,9 posto ljudi posjeduje antigen nazvan AnWj, koji je nedostajao u uzorku krvi iz 1972. godine. Budući da se taj antigen nalazi na proteinu povezanom s mijelinom i limfocitima, znanstvenici su novootkriveni sustav nazvali MAL krvna grupa.