Kriza u Njemačkoj: U samo tri tjedna ostali bez 1200 radnih mjesta u gradu od 50 tisuća stanovnika

Njemački grad Speyer suočava se s ozbiljnim gospodarskim udarom nakon što je u samo tri tjedna ugroženo više od 1.200 radnih mjesta. Grad u saveznoj pokrajini Rheinland-Pfalz postao je jedan od simbola krize koja pogađa njemačku industriju, posebno automobilski sektor.

Nakon što je proizvođač filtera Mann+Hummel najavio ukidanje 600 radnih mjesta, novi šok stigao je iz kompanije TE Connectivity. Elektronički gigant planira do kraja 2028. ugasiti proizvodnju u Speyeru, čime je pogođeno dodatnih 630 zaposlenika.

Tvrtka, poznata po proizvodnji konektora i senzora za automobilsku industriju, odluku opravdava slabom potražnjom, rastućim troškovima i snažnom međunarodnom konkurencijom.

U Speyeru, gradu od oko 50 tisuća stanovnika, nakon restrukturiranja bi trebalo ostati tek oko 140 radnih mjesta u administraciji i inženjeringu, dok se proizvodnja seli u druge zemlje i regije, uključujući Češku, Belgiju, Indiju i Maroko, javlja Fenix magazin.

Ugrožene dodatne stotine radnih mjesta

Odluka je izazvala val kritika sindikata i lokalnih vlasti. Predsjednik gradskog saveza sindikata DGB Yves Geiger optužio je upravu da profit stavlja ispred socijalne odgovornosti te upozorio da bi posljedice mogle pogoditi i brojne lokalne dobavljače.

Gradonačelnica Stefanie Seiler pozvala je saveznu i pokrajinsku vlast na hitnu reakciju, naglašavajući da je riječ o egzistenciji velikog broja obitelji te da lokalna zajednica sama ne može podnijeti ovako snažne promjene u industriji.

Kriza u Speyeru dio je šireg problema njemačke autoindustrije. Posljednjih mjeseci insolventnost su proglasile i druge tvrtke iz sektora, među njima Bayrak i MoldTecs, čime su dodatno ugrožene stotine radnih mjesta diljem zemlje.